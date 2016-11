Der Riesenerfolg der Vox-Serie "Club der roten Bänder" macht mittlerweile sogar der großen Schwester RTL zu schaffen. Am Dienstag lockte die Serie mehr junge Zuschauer vor die Bildschirme als "Bauer sucht Frau" und sicherte dem Sender mit der roten Kugel in der Zielgruppe sogar den Tagessieg.

Die Marktanteile vom 14.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. CLUB DER ROTEN BÄNDER Folge 4

VOX 21:11:30 1,92 MIO

16,1 % 2,88 MIO

8,8 % 2. The Big Bang Theory

PRO7 20:14:45 1,91 MIO

16,3 % 2,48 MIO

7,4 % 3. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6127

RTL 19:37:57 1,80 MIO

18,4 % 3,32 MIO

10,9 % 4. CLUB DER ROTEN BÄNDER Folge 3

VOX 20:14:54 1,76 MIO

14,6 % 2,71 MIO

8,0 % 5. BAUER SUCHT FRAU Folge 6

RTL 21:14:57 1,71 MIO

14,5 % 4,68 MIO

14,4 % 6. The Big Bang Theory

PRO7 20:42:18 1,68 MIO

13,5 % 2,05 MIO

6,0 % 7. The Big Bang Theory

PRO7 21:40:04 1,53 MIO

13,1 % 1,90 MIO

6,0 % 8. The Big Bang Theory

PRO7 21:11:52 1,45 MIO

11,6 % 1,79 MIO

5,3 % 9. WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 1269

RTL 20:14:57 1,39 MIO

11,6 % 5,12 MIO

15,0 % 10. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,34 MIO

12,7 % 5,09 MIO

16,0 % 11. EXTRA - DAS RTL-MAGAZIN

RTL 22:15:17 1,19 MIO

15,4 % 2,84 MIO

13,3 % 11. Neben der Spur - Todeswunsch

ZDF 20:14:38 1,19 MIO

9,7 % 5,58 MIO

16,4 % 13. RTL AKTUELL

RTL 18:44:49 1,10 MIO

15,8 % 3,67 MIO

15,1 % 14. Lebensmittel-Check mit Tim Mälzer Folge 3

ARD 20:15:12 1,07 MIO

9,0 % 3,26 MIO

9,6 % 15. Galileo

PRO7 19:05:28 1,03 MIO

11,6 % 1,56 MIO

5,4 % 16. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2558

RTL 19:06:48 1,01 MIO

12,6 % 2,35 MIO

8,6 % 17. Navy CIS Folge 283

SAT.1 20:14:45 0,95 MIO

7,9 % 2,50 MIO

7,4 % 18. heute-journal

ZDF 21:44:29 0,88 MIO

7,8 % 3,69 MIO

12,0 % 19. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1309

RTL II 19:00:03 0,85 MIO

10,4 % 1,07 MIO

3,9 % 19. Navy CIS: New Orleans Folge 39

SAT.1 21:12:11 0,85 MIO

7,1 % 2,16 MIO

6,6 % 21. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,83 MIO

13,0 % 2,32 MIO

10,4 % 22. Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1 17:59:37 0,78 MIO

12,4 % 1,75 MIO

7,9 % 22. CIRCUS HALLIGALLI

PRO7 22:08:32 0,78 MIO

9,4 % 0,88 MIO

3,8 %

Während die Gesamtzuschauerzahl von "Club der roten Bänder" mit bis zu 2,88 Millionen Zuschauern in der zweiten Woche leicht rückläufig war, konnte die Serie in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sogar noch einmal leicht zulegen: Die vierte Folge lockte um 21.15 Uhr 1,92 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme und erzielte damit einen hervorragenden Marktanteil von 16,1 Prozent. Die erste von zwei neuen Folgen hatte zuvor mit 14,6 Prozent etwas schwächer abgeschnitten.Um 20.15 Uhr musste sich die Serie lediglich der Pro-Sieben-Sitcom "The Big Bang Theory" geschlagen geben, die mit 1,91 Millionen jungen Zuschauern 16,3 Prozent Marktanteil erzielte. RTL zog im direkten Vergleich mit der kleinen Schwester Vox dagegen den Kürzeren. "Wer wird Millionär?" kam in der Zielgeruppe nicht über mäßige 11,6 Prozent Marktanteil hinaus, "Bauer sucht Frau" erreichte im Anschluss 14,5 Prozent Marktanteil. Insgesamt lockte die Kuppelshow 4,68 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme.Zuschauerstärkste Sendung des Tages war die ZDF-Krimireihe "Neben der Spur", die mit 5,58 Millionen Zuschauern 16,4 Prozent Marktanteil erzielte. Der "Lebensmittel-Check mit Tim Mälzer" im Ersten kam mit 3,26 Millionen Zuschauern auf 9,6 Prozent Marktanteil. dh