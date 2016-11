Die Folgen im Doppelpack sicherten dem "Club der roten Bänder" souverän die ersten beiden Plätze bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Zielgruppe erreichte die Folge um 20:15 Uhr mit 1,85 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 16,4 Prozent. Direkt im Anschluss fieberten 2,04 Millionen junge Zuschauer bzw. 18,0 Prozent mit. Damit knackte der Club als einzige Serie am Montag mehr als zwei Millionen Zuschauer in der werberelevanten Gruppe. Insgesamt lockte die Serie ab 20:15 Uhr 2,72 Millionen Zuschauer, ab 21:15 Uhr dann 2,94 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme.

Die Marktanteile vom 21.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. CLUB DER ROTEN BÄNDER Folge 6

VOX 21:09:45 2,04 MIO

18,0 % 2,94 MIO

9,2 % 2. CLUB DER ROTEN BÄNDER Folge 5

VOX 20:14:56 1,85 MIO

16,4 % 2,72 MIO

8,3 % 3. BAUER SUCHT FRAU Folge 7

RTL 21:15:35 1,72 MIO

15,4 % 4,86 MIO

15,4 % 4. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6132

RTL 19:37:45 1,66 MIO

18,2 % 2,95 MIO

9,9 % 5. The Big Bang Theory

PRO7 20:14:48 1,61 MIO

14,5 % 2,09 MIO

6,4 % 6. The Big Bang Theory

PRO7 20:42:53 1,38 MIO

12,1 % 1,76 MIO

5,3 % 7. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,27 MIO

12,9 % 4,84 MIO

15,6 % 8. WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 1270

RTL 20:15:04 1,23 MIO

10,9 % 5,10 MIO

15,5 % 9. The Big Bang Theory

PRO7 21:10:58 1,22 MIO

10,5 % 1,55 MIO

4,7 % 10. The Big Bang Theory

PRO7 21:40:46 1,15 MIO

10,5 % 1,43 MIO

4,6 % 11. RTL AKTUELL

RTL 18:44:54 1,05 MIO

15,3 % 3,32 MIO

13,9 % 12. EXTRA - DAS RTL-MAGAZIN

RTL 22:15:35 1,02 MIO

13,6 % 2,71 MIO

12,6 % 13. RTL AKTUELL - DAS WETTER

RTL 19:04:45 1,00 MIO

14,0 % 3,08 MIO

12,2 % 14. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2563

RTL 19:06:48 0,95 MIO

12,2 % 2,11 MIO

7,9 % 15. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,87 MIO

13,8 % 1,96 MIO

9,0 % 15. Lebensmittel-Check mit Tim Mälzer Folge 4

ARD 20:15:12 0,87 MIO

7,8 % 2,59 MIO

7,9 % 17. Navy CIS Folge 284

SAT.1 20:14:49 0,86 MIO

7,7 % 2,52 MIO

7,7 % 18. CIRCUS HALLIGALLI

PRO7 22:11:27 0,82 MIO

10,5 % 0,94 MIO

4,2 % 19. DIE SIMPSONS

PRO7 18:38:38 0,75 MIO

11,1 % 0,94 MIO

4,0 % 19. Galileo

PRO7 19:05:48 0,75 MIO

8,8 % 1,22 MIO

4,3 % 21. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1314

RTL II 18:59:19 0,74 MIO

9,5 % 1,01 MIO

3,7 % 22. Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1 17:59:34 0,73 MIO

12,0 % 1,70 MIO

8,0 %

Die große Schwester RTL punktete dagegen vor allem im Gesamtpublikum: 5,10 Millionen Zuschauer interessierten sich für "Wer wird Millionär?", 4,86 Millionen für "Bauer sucht Frau". Letztere kommt damit auf einen Marktanteil von 15,4 Prozent, während die Quizsendung 15,5 Prozent Anteil verzeichnen kann.In der werberelevanten Zielgruppe zog RTL dennoch den Kürzeren. Die Doku-Soap erreichte 1,72 Millionen junge Zuschauer und gewann 15,4 Prozent Marktanteil. Günther Jauchs Sendung hingegen verzeichnet nur 1,23 Millionen 14- bis 49-Jährige und schaffte es auf einen Marktanteil von 10,9 Prozent.