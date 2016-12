Würdiger Abschluss: Das Staffelfinale von "Club der roten Bänder" erzielte am Montag einen neuen Bestwert und bescherte Vox erneut den Tagessieg in der werberelevanten Zielgruppe. Im Gesamtpublikum hatte der ZDF-Krimi "Unter anderen Umständen" die Nase vorne.

Die Marktanteile vom 5.12.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. CLUB DER ROTEN BÄNDER Folge 10

VOX 21:15:29 2,11 MIO

18,8 % 3,23 MIO

10,3 % 2. CLUB DER ROTEN BÄNDER Folge 9

VOX 20:14:57 1,87 MIO

16,8 % 2,93 MIO

9,0 % 3. BAUER SUCHT FRAU Folge 9

RTL 21:15:39 1,65 MIO

14,5 % 4,72 MIO

14,9 % 4. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6142

RTL 19:37:48 1,46 MIO

16,3 % 3,01 MIO

10,4 % 5. WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 1274

RTL 20:15:01 1,35 MIO

12,2 % 4,81 MIO

14,8 % 6. EXTRA - DAS RTL-MAGAZIN

RTL 22:15:03 1,29 MIO

16,9 % 3,20 MIO

15,0 % 7. The Big Bang Theory

PRO7 21:13:39 1,24 MIO

10,8 % 1,53 MIO

4,7 % 8. The Big Bang Theory

PRO7 21:43:04 1,23 MIO

11,0 % 1,49 MIO

4,8 % 9. The Big Bang Theory

PRO7 20:45:24 1,18 MIO

10,3 % 1,44 MIO

4,4 % 10. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,11 MIO

11,5 % 4,81 MIO

16,0 % 11. The Big Bang Theory

PRO7 20:14:31 1,10 MIO

10,2 % 1,39 MIO

4,3 % 12. Navy CIS Folge 285

SAT.1 20:15:03 1,04 MIO

9,4 % 2,57 MIO

7,9 % 13. RTL AKTUELL

RTL 18:44:50 0,97 MIO

15,4 % 3,43 MIO

15,0 % 14. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1324

RTL II 18:58:44 0,88 MIO

11,7 % 1,19 MIO

4,6 % 15. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2573

RTL 19:06:50 0,87 MIO

11,8 % 2,29 MIO

8,9 % 16. Navy CIS: New Orleans Folge 42

SAT.1 21:13:29 0,84 MIO

7,4 % 2,06 MIO

6,5 % 17. PROMINENT! Folge 238

VOX 19:58:28 0,81 MIO

8,6 % 1,78 MIO

6,0 % 18. UNTER UNS Folge 5495

RTL 17:30:44 0,77 MIO

15,7 % 1,48 MIO

8,6 % 18. Galileo

PRO7 19:05:39 0,77 MIO

9,4 % 1,19 MIO

4,3 % 20. Vorsicht, Verbraucherfalle! Folge 4

ARD 20:16:53 0,74 MIO

6,6 % 3,01 MIO

9,2 % 21. BETRUGSFÄLLE Folge 78

RTL 16:58:09 0,71 MIO

16,9 % 1,37 MIO

9,1 % 22. Unter anderen Umständen

ZDF 20:15:14 0,69 MIO

6,1 % 5,04 MIO

15,5 %

Die zweite Staffel von "Club der roten Bänder" war für Vox ein voller Erfolg. Zum Abschluss holte die erste eigenproduzierte Serie des Senders sogar noch einmal einen neuen Rekord. 3,23 Millionen Zuschauer verfolgten am Montag die letzte Folge der zweiten Staffel - so viele wie nie zuvor. Der Marktanteil klettert auf starke 10,3 Prozent.In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Serie zum Abschluss noch einmal den Doppelsieg. Die vorletzte Folge lockte bereits 1,87 Millionen Jüngere vor die Bildschirme (16,8 Prozent Marktanteil), beim Staffelfinale kletterte die Zuschauerzahl auf 2,11 Millionen Zuschauer - ein starker Marktanteil von 18,8 Prozent. Vox hat mittlerweile eine dritte und letzte Staffel von "Club der roten Bänder" angekündigt Die Konkurrenz musste sich einmal mehr geschlagen geben: Die RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" belegt mit 1,65 Millionen Zuschauern und 14,5 Prozent Marktanteil Platz 3 in der Tageswertung. Pro Sieben kam mit "The Big Bang Theory" auf maximal 11,0 Prozent Marktanteil, Sat 1 musste sich mit "Navy CIS" mit einem einstelligen Marktanteil von 9,4 Prozent zufrieden geben.Zuschauerstärkste Sendung des Tages war die ZDF-Krimireihe "Unter anderem Umständen", die mit 5,07 Millionen Zuschauern 15,5 Prozent Marktanteil erzielte. Das ARD-Verbraucherformat "Vorsicht, Verbraucherfalle" kam mit 3,01 Millionen Zuschauern auf 9,2 Prozent Marktanteil. dh