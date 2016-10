Der Donnerstag war in den vergangenen Wochen das Sorgenkind von Pro Sieben. Dank der Rankingshow "Big Countdown" kann man in Unterföhring nun erst einmal aufatmen. Die meisten Zuschauer lockten RTL und Das Erste vor die Bildschirme.

Die Marktanteile vom 6.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6100

RTL 19:38:10 1,71 MIO

20,3 % 3,04 MIO

11,3 % 2. ALARM FÜR COBRA 11 - DIE AUTOBAHNPOLIZEI Folge 11

RTL 20:15:03 1,52 MIO

14,8 % 2,71 MIO

9,0 % 3. ADAM SUCHT EVA - PROMIS IM PARADIES Folge 6

RTL 22:16:14 1,42 MIO

18,3 % 2,76 MIO

13,3 % 4. ALARM FÜR COBRA 11 - DIE AUTOBAHNPOLIZEI Folge 14

RTL 21:15:17 1,39 MIO

13,9 % 2,56 MIO

9,0 % 5. Criminal Minds Folge 247

SAT.1 20:14:16 1,28 MIO

12,5 % 2,33 MIO

7,8 % 6. RTL AKTUELL

RTL 18:44:47 1,19 MIO

19,4 % 3,31 MIO

15,5 % 7. DIE KURIOSESTEN NACKTSHOWS DER WELT

RTL 23:15:43 1,07 MIO

20,2 % 2,17 MIO

15,6 % 7. BIG COUNTDOWN

PRO7 20:14:34 1,07 MIO

10,6 % 1,46 MIO

5,1 % 9. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,05 MIO

11,7 % 4,23 MIO

15,0 % 10. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2531

RTL 19:07:02 1,03 MIO

14,5 % 2,29 MIO

9,4 % 11. Blindspot Folge 6

SAT.1 21:10:08 0,87 MIO

8,5 % 1,88 MIO

6,5 % 12. Galileo

PRO7 19:05:39 0,85 MIO

11,2 % 1,15 MIO

4,5 % 13. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,84 MIO

15,7 % 1,92 MIO

10,2 % 13. heute-journal

ZDF 21:44:27 0,84 MIO

8,7 % 3,86 MIO

14,3 % 15. Heiraten ist nichts für Feiglinge

ZDF 20:15:02 0,83 MIO

8,0 % 3,82 MIO

12,7 % 16. Nachts im Museum 2

VOX 20:14:44 0,82 MIO

8,2 % 1,42 MIO

4,9 % 17. Criminal Minds Folge 213

SAT.1 22:07:15 0,81 MIO

9,8 % 1,83 MIO

8,2 % 18. DIE SIMPSONS

PRO7 18:38:53 0,79 MIO

13,2 % 0,91 MIO

4,4 % 19. UNTER UNS Folge 5453

RTL 17:30:46 0,78 MIO

17,0 % 1,47 MIO

9,8 % 20. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1283

RTL II 18:58:52 0,75 MIO

10,4 % 0,99 MIO

4,0 % 20. EXPLOSIV - DAS MAGAZIN (N)

RTL 17:59:50 0,75 MIO

15,0 % 1,49 MIO

8,7 % 22. DIE SIMPSONS

PRO7 18:11:13 0,71 MIO

13,8 % 0,81 MIO

4,6 %

Nachdem Pro Sieben mit der gefloppten Datingshow "Match Factor" am Donnerstag zuletzt einstellige Marktanteilen einfuhr, lief es in dieser Woche wieder deutlich runder: Die Show "Big Countdown" erreichte mit 1,07 Millionen Zuschauern von 14 bis 49 Jahren immerhin solide 10,6 Prozent Marktanteil.Die meisten jungen Zuschauer konnte zur besten Sendezeit RTL vor den Fernsehschirmen versammeln: Die Actionserie "Alarm für Cobra 11" erzielte mit 1,52 und 1,39 Millionen Zuschauern Marktanteile von 14,8 und 13,9 Prozent, bei der Nackedei-Parade "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" kletterte der Marktanteil im Anschluss sogar auf starke 18,3 Prozent. Die Sat-1-Krimiserie "Blindspot" rutschte mit 8,5 Prozent Marktanteil dagegen in den einstelligen Bereich.Zuschauerstärkste Sendung des Tages war die ARD-Show "Hirschhausens Quiz des Menschen", die mit insgesamt 4,29 Millionen Zuschauern 14,3 Prozent Marktanteil erzielte. Die ZDF-Komödie "Heiraten ist nichts für Feiglinge" kam mit 3,82 Millionen Zuschauern auf einen Marktanteil von 12,7 Prozent. dh