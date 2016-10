"Bauer sucht Frau" läuft seiner Form weiter hinterher. Die vierte Folge der RTL-Kuppelshow musste sich in der Tageswertung gestern der Pro-Sieben-Sitcom "The Big Bang Theory" geschlagen geben. Den Tagessieg im Gesamtpublikum sicherte sich "Wer wird Millionär?".

Die Marktanteile vom 31.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. The Big Bang Theory

PRO7 20:14:43 1,68 MIO

16,1 % 2,20 MIO

6,9 % 2. BAUER SUCHT FRAU Folge 4

RTL 21:15:04 1,65 MIO

16,2 % 4,65 MIO

15,5 % 3. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6117

RTL 19:38:14 1,61 MIO

17,9 % 2,99 MIO

10,4 % 4. The Big Bang Theory

PRO7 20:41:38 1,41 MIO

13,1 % 1,77 MIO

5,5 % 5. EXTRA - DAS RTL-MAGAZIN

RTL 22:15:40 1,33 MIO

17,0 % 3,13 MIO

14,9 % 6. WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 1267

RTL 20:14:59 1,32 MIO

12,5 % 4,87 MIO

15,2 % 7. The Big Bang Theory

PRO7 21:10:44 1,28 MIO

12,1 % 1,62 MIO

5,1 % 8. RTL AKTUELL

RTL 18:44:47 1,17 MIO

17,2 % 3,51 MIO

15,1 % 8. The Big Bang Theory

PRO7 21:39:35 1,17 MIO

11,6 % 1,52 MIO

5,1 % 10. Galileo

PRO7 19:06:15 1,04 MIO

12,6 % 1,48 MIO

5,5 % 11. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,03 MIO

10,9 % 4,80 MIO

16,0 % 12. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2548

RTL 19:06:49 1,02 MIO

13,5 % 2,26 MIO

8,8 % 13. Navy CIS Folge 281

SAT.1 20:14:47 1,00 MIO

9,5 % 2,73 MIO

8,5 % 14. Der Geld-Check Folge 3

ARD 20:15:21 0,91 MIO

8,6 % 2,74 MIO

8,5 % 15. JAMES BOND 007: STIRB AN EINEM ANDEREN TAG

ZDF 22:13:24 0,88 MIO

12,7 % 2,76 MIO

15,4 % 16. Navy CIS: New Orleans Folge 37

SAT.1 21:12:39 0,85 MIO

8,3 % 2,28 MIO

7,4 % 16. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,85 MIO

13,3 % 2,31 MIO

10,7 % 18. DIE SIMPSONS

PRO7 18:37:36 0,84 MIO

12,6 % 1,01 MIO

4,4 % 18. CLUB DER ROTEN BÄNDER Folge 10

VOX 21:11:01 0,84 MIO

8,1 % 1,40 MIO

4,6 % 20. 30 MINUTEN DEUTSCHLAND

RTL 23:27:04 0,83 MIO

14,2 % 1,94 MIO

13,5 % 21. DIE SIMPSONS

PRO7 18:10:15 0,82 MIO

13,7 % 0,98 MIO

4,8 % 22. CIRCUS HALLIGALLI

PRO7 22:08:33 0,77 MIO

9,3 % 0,92 MIO

4,0 % 22. SCHLAGZEILEN

RTL II 19:52:52 0,77 MIO

8,7 % 0,91 MIO

3,2 %

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich am Montag Pro Sieben mit einer neuen Folge von "The Big Theory" den Tagessieg: Mit 1,68 Millionen Zuschauern erzielte die Sitcom 16,1 Prozent Marktanteil. Bei den beiden nachfolgenden Episoden sank der Marktanteil auf 13,1 beziehungsweise 12,1 Prozent.Bei RTL verlief die Leistungskurve gegenläufig: Während "Wer wird Millionär?" in der Zielgruppe nur auf mäßige 12,5 Prozent Marktanteil kam, kletterte der Marktanteil bei "Bauer sucht Frau" im Anschluss bei 1,65 Millionen Zuschauern auf 16,2 Prozent. Damit konnte die Kuppelshow zumindest beim Marktanteil im Vergleich zur Vorwoche leicht zulegen, auch wenn die Sehbeteiligung rückläufig war.Zuschauerstärkste Sendung des Tages war "Wer wird Millionär?": Insgesamt schalteten 4,87 Millionen Zuschauer die RTL-Quizshow ein, die damit 15,2 Prozent Marktanteil erzielte. "Bauer sucht Frau" erzielte im Gesamtpublikum mit 4,65 Millionen Zuschauern 15,5 Prozent Marktanteil. Die ZDF-Literaturverfilmung "Schweigeminute" lockte 4,20 Millionen Zuschauer an (13,2 Prozent MA), "Der Geld-Check" im Ersten musste sich mit 2,74 Millionen Zuschauern mit einem einstelligen Marktanteil von 8,5 Prozent zufrieden geben. dh