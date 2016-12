Täglicher TV-Quotenflash endet am 23. Dezember: ehr geehrte Leserinnen und Leser, zum Jahresende 2016 strafft HORIZONT Online sein Newsletter-Portfolio. Im Zuge dessen endet der tägliche Versand der TV-Quoten am 23. Dezember. Über die Quoten relevanter TV-Formate sowie über die Marktanteile der TV-Sender werden wir natürlich weiterhin berichten - unter anderem in den kostenlosen Newslettern Newsline, HORIZONT Vor 9 und im Newsflash. Diese können bequem ehr geehrte Leserinnen und Leser, zum Jahresende 2016 strafft HORIZONT Online sein Newsletter-Portfolio. Im Zuge dessen endet der tägliche Versand der TV-Quoten am 23. Dezember. Über die Quoten relevanter TV-Formate sowie über die Marktanteile der TV-Sender werden wir natürlich weiterhin berichten - unter anderem in den kostenlosen Newslettern Newsline, HORIZONT Vor 9 und im Newsflash. Diese können bequem hier bestellt werden.

Die Marktanteile vom 19.12.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6152

RTL 19:38:33 1,49 MIO

16,4 % 2,89 MIO

9,7 % 2. RTL-NACHTJOURNAL SPEZIAL

RTL 21:15:07 1,35 MIO

14,6 % 2,78 MIO

11,0 % 3. TAGESTHEMEN EXTRA

ARD 21:12:49 1,33 MIO

11,5 % 4,44 MIO

13,7 % 4. WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 1280

RTL 20:15:02 1,30 MIO

11,9 % 4,35 MIO

13,2 % 5. The Big Bang Theory

PRO7 20:42:20 1,26 MIO

11,1 % 1,53 MIO

4,6 % 6. The Big Bang Theory

PRO7 20:14:42 1,18 MIO

11,3 % 1,46 MIO

4,5 % 7. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,17 MIO

12,1 % 4,81 MIO

15,5 % 8. The Big Bang Theory

PRO7 21:12:16 1,12 MIO

9,5 % 1,40 MIO

4,2 % 9. The Big Bang Theory

PRO7 21:42:19 1,10 MIO

9,5 % 1,34 MIO

4,1 % 10. RTL AKTUELL

RTL 18:44:46 1,06 MIO

15,6 % 3,41 MIO

14,5 % 11. heute-journal

ZDF 21:43:52 1,04 MIO

10,5 % 4,88 MIO

17,8 % 12. Navy CIS Folge 287

SAT.1 20:14:42 0,98 MIO

8,9 % 2,55 MIO

7,7 % 13. Tagesthemen

ARD 22:24:12 0,96 MIO

10,7 % 3,40 MIO

13,6 % 14. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1334

RTL II 19:01:08 0,93 MIO

11,9 % 1,24 MIO

4,7 % 15. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,91 MIO

14,3 % 2,29 MIO

10,8 % 16. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2583

RTL 19:07:57 0,90 MIO

11,8 % 2,27 MIO

8,6 % 17. Wer weiß denn sowas XXL - Weihnachtsspecial

ARD 20:14:52 0,88 MIO

8,0 % 3,97 MIO

12,0 % 18. Galileo

PRO7 19:04:47 0,77 MIO

9,2 % 1,17 MIO

4,2 % 19. RTL-NACHTJOURNAL

RTL 00:00:30 0,76 MIO

15,9 % 1,45 MIO

12,8 % 19. Gotthard Folge 1

ZDF 20:15:06 0,76 MIO

6,7 % 4,78 MIO

14,3 % 19. DIE SIMPSONS

PRO7 18:35:51 0,76 MIO

11,4 % 0,95 MIO

4,2 % 22. RTL II YOU FLASH Folge 4

RTL II 18:58:30 0,74 MIO

10,7 % 0,96 MIO

4,0 % 22. INDIANA JONES UND DER LETZTE KREUZZUG

KABEL 1 20:14:32 0,74 MIO

6,7 % 1,28 MIO

4,0 %

Insgesamt verfolgten in der ARD 4,44 Millionen Menschen die neuesten Entwicklungen aus Berlin. Das bedeutete 13,7 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern stand RTL höher im Kurs, dessen Sondersendung von 1,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen gesehen wurde. Gerade einmal 20.000 junge Zuschauer weniger waren es bei der ARD. Das "" kam insgesamt auf eine Zuschauerzahl von 2,78 Millionen. Das ZDF erreichte eine halbe Stunde später mit dem "" insgesamt 4,88 Millionen Zuschauer - und war damit die meistgesehene Sendung des Tages.Dass die ARD zuvor gut eine Stunde lang ihr Quiz "" gesendet hatte, stieß bei vielen Beobachtern auf Unverständnis . Immerhin war seit etwa 20.30 Uhr klar, dass sich am Breitscheidplatz in Berlin eine Katastrophe ereignet hatte. Insgesamt 3,97 Millionen Menschen hatten die Quizssendung verfolgt, ehe die ARD zu den "Tagesthemen" wechselte (MA: 12,0 Prozent). Das ZDF zeigte derweil unbeirrt den Fernsehfilm "". Dieser erzielte bei 4,78 Millionen Zuschauern 14,3 Prozent Marktanteil.In der jungen Zielgruppe waren die Sondersendungen zu Berlin nach "GZSZ" am gefragtesten. Zuvor hatte RTL bereits mit "" 1,30 Millionen junge Zuschauer angelockt und 11,9 Prozent Marktanteil eingefahren. Pro Sieben kam mit "" auf Marktanteile zwischen 9,5 und 11,3 Prozent. Kabel 1 erzielte mit "" 6,7 Prozent Marktanteil bei 740.000 jungen Zuschauern. ire