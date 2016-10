RTL gelang gestern Abend mit "Bauer sucht Frau" zwar der Prime-Time-Sieg in der jungen Zielgruppe, die Kuppelshow bleibt allerdings weiterhin unter dem Niveau vergangener Jahre: Gestern reichte es zu 15,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,76 Millionen junge Zuschauer hatten eingeschaltet.

Die Marktanteile vom 24.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6112

RTL 19:37:25 1,83 MIO

19,4 % 3,43 MIO

11,5 % 2. BAUER SUCHT FRAU Folge 3

RTL 21:15:20 1,76 MIO

15,7 % 4,76 MIO

15,0 % 3. The Big Bang Theory

PRO7 20:14:30 1,74 MIO

15,8 % 2,39 MIO

7,3 % 4. The Big Bang Theory

PRO7 20:40:34 1,54 MIO

13,2 % 2,01 MIO

6,0 % 5. WER WIRD MILLIONÄR ? Folge 1264

RTL 20:15:03 1,43 MIO

12,6 % 4,87 MIO

14,6 % 6. The Big Bang Theory

PRO7 21:09:27 1,35 MIO

11,5 % 1,74 MIO

5,2 % 7. The Big Bang Theory

PRO7 21:38:31 1,22 MIO

11,1 % 1,57 MIO

5,1 % 8. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,17 MIO

11,7 % 4,90 MIO

15,8 % 9. RTL AKTUELL

RTL 18:44:48 1,15 MIO

16,8 % 3,56 MIO

15,3 % 10. Ein Mann unter Verdacht

ZDF 20:15:10 1,13 MIO

9,8 % 6,06 MIO

18,2 % 11. EXTRA - DAS RTL-MAGAZIN

RTL 22:15:22 1,12 MIO

14,6 % 2,77 MIO

13,0 % 12. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2543

RTL 19:06:57 1,05 MIO

13,3 % 2,43 MIO

9,2 % 13. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1295

RTL II 18:58:38 0,89 MIO

11,0 % 1,15 MIO

4,3 % 13. Galileo

PRO7 19:05:29 0,89 MIO

10,3 % 1,44 MIO

5,1 % 15. RTL II NEWS

RTL II 19:59:00 0,88 MIO

8,9 % 1,13 MIO

3,7 % 16. CLUB DER ROTEN BÄNDER Folge 8

VOX 21:12:32 0,84 MIO

7,5 % 1,44 MIO

4,5 % 16. heute-journal

ZDF 21:44:45 0,84 MIO

8,0 % 3,94 MIO

13,2 % 16. Navy CIS Folge 280

SAT.1 20:14:47 0,84 MIO

7,4 % 2,58 MIO

7,8 % 19. DIE REIMANNS - EIN AUßERGEWÖHNLICHES LEBEN Folge 28

RTL II 21:15:44 0,83 MIO

7,4 % 1,48 MIO

4,7 % 20. Navy CIS: New Orleans Folge 36

SAT.1 21:15:00 0,82 MIO

7,3 % 2,32 MIO

7,2 % 21. DIE GEISSENS - EINE SCHRECKLICH GLAMOURÖSE FAMILIE! Folge 179

RTL II 20:14:48 0,80 MIO

7,1 % 1,22 MIO

3,7 % 22. UNTER UNS Folge 5465

RTL 17:30:24 0,77 MIO

17,1 % 1,49 MIO

9,4 %

Nach 18,5 Prozent zum Start und 15,8 Prozent in der Vorwoche gab "Bauer sucht Frau" damit minimal Marktanteile ab - und das, obwohl die neue Staffel im Vergleich zu den Vorjahren bereits deutlich schlechter gestartet war. Hinzu kommt, dass der Tagessieg eine sehr knappe Angelegenheit war: Pro Sieben brachte es mit der ersten, noch nicht gesendeten Episode von "" am Montagabend auf 1,74 Millionen junge Zuschauer und 15,8 Prozent Marktanteil. Die anschließenden drei (Wiederholungs-)Folgen sackten auf Marktanteile zwischen 13,2 und 11,1 Prozent ab. Dazwischen schob sich einmal mehr RTL mit "".Beim Gesamtpublikum wusste das ZDF mit "" zu überzeugen: Der Krimi lockte 6,06 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme und erzielte so gute 18,2 Prozent Marktanteil. Das bedeutete zugleich den Tagessieg für das Zweite. ire