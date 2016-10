Zum mittlerweile zwölften Mal suchen bei RTL einsame Bauern nach dem passenden Gegenstück. Doch das Interesse an "Bauer sucht Frau" lässt langsam aber stetig nach: Auch in diesem Jahr lagen die Zuschauerzahlen unter dem Vorjahresniveau. Für den Tagessieg in der jungen Zielgruppe reichte es aber trotzdem locker.

Die Marktanteile vom 10.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. BAUER SUCHT FRAU Folge 1

RTL 20:15:00 2,04 MIO

18,5 % 5,17 MIO

16,4 % 2. The Big Bang Theory

PRO7 20:14:27 1,70 MIO

16,1 % 2,23 MIO

7,1 % 3. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6102

RTL 19:38:08 1,58 MIO

18,0 % 3,11 MIO

11,0 % 4. The Big Bang Theory

PRO7 20:42:32 1,45 MIO

12,8 % 1,85 MIO

5,7 % 4. The Big Bang Theory

PRO7 21:10:05 1,45 MIO

12,6 % 1,80 MIO

5,6 % 6. Taffe Mädels

SAT.1 20:14:38 1,41 MIO

13,2 % 2,81 MIO

9,3 % 7. The Big Bang Theory

PRO7 21:38:59 1,34 MIO

12,3 % 1,66 MIO

5,5 % 8. EXTRA - DAS RTL-MAGAZIN

RTL 22:14:51 1,16 MIO

15,2 % 3,05 MIO

14,5 % 9. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,05 MIO

11,2 % 4,49 MIO

15,1 % 10. RTL AKTUELL

RTL 18:44:48 1,03 MIO

15,6 % 3,40 MIO

15,6 % 11. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2533

RTL 19:06:51 0,94 MIO

12,9 % 2,27 MIO

9,1 % 12. Galileo

PRO7 19:05:20 0,93 MIO

11,5 % 1,40 MIO

5,3 % 13. FAMILIE Folge 1

ZDF 20:14:44 0,88 MIO

7,9 % 5,31 MIO

16,6 % 14. CLUB DER ROTEN BÄNDER Folge 4

VOX 21:11:43 0,83 MIO

7,5 % 1,35 MIO

4,4 % 15. heute-journal

ZDF 21:43:32 0,80 MIO

7,5 % 3,74 MIO

12,6 % 16. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,79 MIO

13,9 % 1,94 MIO

10,1 % 17. CIRCUS HALLIGALLI

PRO7 22:10:23 0,77 MIO

9,7 % 0,91 MIO

4,1 % 18. MATRIX

KABEL 1 20:14:30 0,76 MIO

7,4 % 1,04 MIO

3,6 % 19. CLUB DER ROTEN BÄNDER Folge 3

VOX 20:15:01 0,74 MIO

6,8 % 1,22 MIO

3,8 % 19. Der Geld-Check Folge 1

ARD 20:15:09 0,74 MIO

6,8 % 2,61 MIO

8,2 % 21. Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1 17:59:39 0,72 MIO

12,7 % 1,48 MIO

7,8 % 22. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1285

RTL II 18:58:16 0,70 MIO

9,3 % 0,94 MIO

3,7 %

Insgesamt sahen 5,17 Millionen Zuschauer, wie beim Scheunenfest die Bauern ihre potenziellen Herzdamen kennenlernten und bescherten den Kölnern damit einen guten Marktanteil von 16,4 Prozent. Im Vorjahr verfolgten allerdings noch 5,87 Millionen Zuschauer die Auftaktfolge. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ließ das Interesse an der Kuppelshow weiter nach: 2,04 Millionen Jüngere und 18,5 Prozent Marktanteil reichten zwar locker für den ersten Platz in der jungen Zielgruppe, allerdings musste das Format Im Vergleich zum Vorjahr auch hier Federn lassen.Pro Sieben punktete am Montag wie gewohnt mit der Sitcom "The Big Bang Theory" (bis zu 16,1 Prozent MA), Sat 1 holte mit der US-Komödie "Taffe Mädels" mit 1,41 Millionen Zuschauern ebenfalls einen guten Marktanteil von 13,2 Prozent.Die meisten Zuschauer lockte am Montag der erste Teil von "Familie!" vor die Fernsehschirme: Mit 5,31 Millionen Zuschauern erzielte das ZDF-Familiendrama mit Iris Berben und Jürgen Vogel 16,6 Prozent Marktanteil. "Der Geld-Check" im Ersten musste sich mit 2,61 Millionen Zuschauern und einem einstelligen Marktanteil von 8,2 Prozent zufrieden geben. dh