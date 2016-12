Vergangene Woche endete die 12. Staffel von "Bauer sucht Frau" bei RTL mit enttäuschenden Quoten. Dafür lief es gestern, als RTL den frisch verkuppelten Landwirten erneut einen Besuch abstattete, deutlich besser: Mit insgesamt 5,01 Millionen Zuschauern und 15,8 Prozent Marktanteil war "Bauer sucht Frau: Was ist auf den Höfen los?" die zweitstärkste Sendung am Montagabend. In der jungen Zielgruppe reichte es sogar zum Tagessieg.