Die Marktanteile vom 17.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. The Voice of Germany

PRO7 20:14:18 2,31 MIO

21,5 % 3,74 MIO

12,0 % 2. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6130

RTL 19:37:33 1,66 MIO

18,1 % 3,07 MIO

10,4 % 3. ALARM FÜR COBRA 11 - DIE AUTOBAHNPOLIZEI Folge 4

RTL 20:15:00 1,52 MIO

13,8 % 2,78 MIO

8,6 % 4. Criminal Minds Folge 255

SAT.1 20:14:33 1,32 MIO

12,1 % 2,41 MIO

7,5 % 5. ALARM FÜR COBRA 11 - DIE AUTOBAHNPOLIZEI Folge 15

RTL 21:15:04 1,30 MIO

12,2 % 2,47 MIO

8,1 % 6. RTL AKTUELL

RTL 18:44:46 1,19 MIO

16,9 % 3,38 MIO

13,9 % 7. Criminal Minds Folge 219

SAT.1 21:15:09 1,14 MIO

10,6 % 2,14 MIO

6,9 % 8. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,12 MIO

11,5 % 4,77 MIO

15,6 % 9. My Idiot Friend

PRO7 22:30:09 1,04 MIO

13,6 % 1,52 MIO

7,3 % 10. BAMBI 2016

ARD 20:23:23 0,99 MIO

10,1 % 4,47 MIO

16,0 % 11. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2561

RTL 19:06:47 0,98 MIO

12,5 % 2,13 MIO

8,0 % 12. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,95 MIO

14,9 % 2,17 MIO

9,8 % 13. Zeitenwende: Barack Obama im Interview

ARD 20:10:50 0,89 MIO

8,6 % 4,37 MIO

13,9 % 14. Galileo

PRO7 19:05:23 0,87 MIO

10,4 % 1,32 MIO

4,8 % 15. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1312

RTL II 18:59:34 0,82 MIO

10,2 % 1,11 MIO

4,1 % 16. ANWÄLTE DER TOTEN - RECHTSMEDIZINER DECKEN AUF Folge 1

RTL 23:11:13 0,78 MIO

12,9 % 1,77 MIO

11,2 % 17. Blindspot Folge 12

SAT.1 22:10:14 0,77 MIO

8,8 % 1,72 MIO

7,1 % 18. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:55:52 0,76 MIO

7,9 % 1,60 MIO

5,3 % 19. ANWÄLTE DER TOTEN - RECHTSMEDIZINER DECKEN AUF Folge 1

RTL 22:16:06 0,75 MIO

8,8 % 1,70 MIO

7,2 % 20. DIE SIMPSONS

PRO7 18:37:01 0,71 MIO

10,5 % 0,88 MIO

3,7 % 20. Die Ruhrpottwache

SAT.1 18:57:39 0,71 MIO

9,0 % 1,66 MIO

6,2 % 22. Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1 17:59:27 0,68 MIO

10,9 % 1,58 MIO

7,3 %

In diesem Jahr verbesserte sich die Quote für den "Bambi" im Ersten deutlich. Waren es 2015 noch insgesamt 3,58 Millionen Zuschauer mit einem Marktanteil von 12,0 Prozent, schalteten in diesem Jahr fast eine Millionen Seher mehr ein (4,47 Millionen, respektive 16,0 Prozent). In der werberelevanten Zielgruppe waren es dagegen deutlich weniger: Nur 990.000 junge Personen interessierten sich für die Fernsehpreisverleihung (10,1 Prozent Marktanteil). Ebenfalls stark war das Interview mit Noch-US-Präsident Barack Obama, das mit 4,37 Millionen Zuschauern 13,9 Prozent Marktanteil erzielte (ARD).Wie bereits in der vergangenen Woche knackte die Castingshow "The Voice of Germany" als einzige Sendung am Donnerstag die Zwei-Millionen-Zuschauermarke sicherte sich damit den Tagessieg. Insgesamt fieberten 2,31 Millionen 14- bis 49-Jährige mit (21,5 Prozent Marktanteil), insgesamt waren es 3,74 Millionen (12,0 Prozent). Beim Gesamtpublikum haben sich "die Bergretter" an die Spitze gekämpft: Als einzige Sendung am Donnerstag zogen sie 5,22 Millionen Zuschauer vor die Fernsehgeräte (Marktanteil 16,2 Prozent). kn