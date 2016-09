Die Marktanteile vom 14.9.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6085

RTL 19:37:48 1,64 MIO

23,2 % 2,80 MIO

12,3 % 2. heute-journal / Wetter

ZDF 21:31:34 1,52 MIO

15,0 % 5,51 MIO

19,5 % 2. FB UEFA CL: Warschau-Dortmund

ZDF 20:45:26 1,52 MIO

15,7 % 5,93 MIO

22,2 % 4. DIE 10 KRASSESTEN LEBENSENTSCHEIDUNGEN - JETZT ODER NIE! Folge 8

RTL 20:15:04 1,22 MIO

13,3 % 2,32 MIO

8,7 % 5. FB UEFA CL: Leverkusen-ZSKA Moskau Zus.

ZDF 22:55:22 1,15 MIO

16,3 % 4,27 MIO

23,2 % 6. FB UEFA CL: Real Madrid-Sp.Lissabon Zus.

ZDF 22:51:23 1,12 MIO

15,3 % 4,32 MIO

22,5 % 7. DIE 10 SKURRILSTEN VERLIERER, DIE ES ALLEN GEZEIGT HABEN Folge 3

RTL 21:15:20 1,08 MIO

10,9 % 2,20 MIO

8,0 % 8. FB UEFA CL: Moderation

ZDF 20:24:21 1,04 MIO

12,7 % 4,13 MIO

18,3 % 9. FB UEFA CL: Manchester City-M'Gladbach Zus.

ZDF 23:01:02 0,99 MIO

14,6 % 3,76 MIO

21,5 % 10. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2516

RTL 19:06:56 0,94 MIO

16,5 % 2,05 MIO

10,6 % 10. TEENIE-MÜTTER - WENN KINDER KINDER KRIEGEN Folge 67

RTL II 20:14:49 0,94 MIO

10,3 % 1,28 MIO

4,8 % 12. RTL AKTUELL

RTL 18:44:51 0,89 MIO

17,6 % 2,65 MIO

16,0 % 13. TEENIE-MÜTTER - WENN KINDER KINDER KRIEGEN Folge 68

RTL II 21:17:13 0,88 MIO

8,9 % 1,28 MIO

4,7 % 14. STERN TV

RTL 22:15:09 0,86 MIO

12,6 % 1,62 MIO

9,3 % 15. Promi Big Brother

SAT.1 22:16:32 0,84 MIO

12,5 % 1,79 MIO

10,6 % 16. Tagesschau

ARD 20:00:00 0,83 MIO

10,8 % 4,26 MIO

17,7 % 17. FB UEFA CL: Bay.München-Rostow Zus.

ZDF 23:10:44 0,82 MIO

13,0 % 2,95 MIO

18,4 % 18. Gran Torino

KABEL 1 20:14:30 0,80 MIO

8,5 % 1,39 MIO

5,2 % 19. Outlander Folge 203

VOX 20:14:52 0,70 MIO

7,5 % 1,30 MIO

4,8 % 19. Galileo

PRO7 19:05:28 0,70 MIO

11,1 % 1,05 MIO

5,1 % 21. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,69 MIO

15,2 % 1,48 MIO

10,0 %

Beim jungen Publikum landete der RTL-Dauerbrenneram Vorabend allerdings noch vor der Champions League: Während die Daily-Soap 1,64 Millionen Zuseher der 14- bis 49-Jährigen einschalteten (23,2 Prozent MA), waren es beim ersten CL-Gruppenspiel des BVB 1,52 Millionen (15,7 Prozent MA). Auch in der direkten Konkurrenz zum Fußball in der Primetime konnte sich RTL mit(1,22 Millionen, 13,3 Prozent MA) gut gegen das ZDF behaupten.bei Sat 1 verfehlte dagegen am Mittwoch die 1-Millionen-Zuschauer-Marke in der werberelevanten Zielgruppe (0,84 Millionen, 12,5 Prozent MA). tt