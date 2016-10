Die Marktanteile vom 11.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. RTL FUSSBALL: DEUTSCHLAND - NORDIRLAND, 2. HÄLFTE

RTL 21:45:23 3,65 MIO

34,2 % 11,02 MIO

37,8 % 2. RTL FUSSBALL: DEUTSCHLAND - NORDIRLAND, 1. HÄLFTE

RTL 20:44:50 3,51 MIO

29,1 % 9,63 MIO

28,7 % 3. GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN Folge 6103

RTL 19:38:07 1,82 MIO

20,0 % 3,28 MIO

11,3 % 4. RTL FUSSBALL: EUROPEAN QUALIFIERS, COUNTDOWN

RTL 20:14:53 1,76 MIO

16,4 % 3,97 MIO

12,7 % 5. DIE HÖHLE DER LÖWEN Folge 8

VOX 20:15:09 1,73 MIO

15,8 % 2,68 MIO

8,8 % 6. RTL FUSSBALL: EUROPEAN QUALIFIERS, HIGHLIGHTS & ZUSAMMENFASSUNG D. ANDEREN SPIEL

RTL 22:46:19 1,50 MIO

23,5 % 3,78 MIO

22,3 % 7. DIE SIMPSONS

PRO7 20:14:35 1,32 MIO

12,1 % 1,52 MIO

4,8 % 8. DIE SIMPSONS

PRO7 21:11:42 1,21 MIO

10,0 % 1,31 MIO

3,9 % 9. RTL AKTUELL

RTL 18:44:43 1,17 MIO

17,7 % 3,52 MIO

15,8 % 10. DIE SIMPSONS

PRO7 20:43:21 1,16 MIO

9,6 % 1,27 MIO

3,8 % 11. ALLES WAS ZÄHLT Folge 2534

RTL 19:06:45 1,05 MIO

14,4 % 2,29 MIO

9,2 % 12. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,02 MIO

10,3 % 4,60 MIO

15,2 % 13. Galileo

PRO7 19:05:41 0,96 MIO

11,6 % 1,32 MIO

4,9 % 14. DIE SIMPSONS

PRO7 18:38:02 0,88 MIO

13,8 % 0,99 MIO

4,6 % 14. Family Guy

PRO7 21:40:14 0,88 MIO

7,8 % 0,97 MIO

3,1 % 16. EXCLUSIV - DAS STAR-MAGAZIN

RTL 18:30:09 0,83 MIO

14,5 % 2,05 MIO

10,5 % 17. Two and a Half Men

PRO7 22:36:33 0,82 MIO

9,6 % 0,99 MIO

4,3 % 18. DIE SIMPSONS

PRO7 18:10:29 0,81 MIO

15,1 % 0,90 MIO

5,0 % 19. Two and a Half Men

PRO7 22:08:46 0,72 MIO

7,1 % 0,82 MIO

2,9 % 20. Auch Lügen will gelernt sein

SAT.1 20:14:44 0,70 MIO

6,1 % 1,25 MIO

3,9 % 20. BERLIN - TAG & NACHT Folge 1286

RTL II 19:00:32 0,70 MIO

9,2 % 0,96 MIO

3,8 % 22. In aller Freundschaft Folge 744

ARD 21:04:16 0,69 MIO

5,7 % 4,64 MIO

13,9 %

Trotz der harten Fußball-Konkurrenz mussteauf Vox im Vergleich zur Vorwoche nur wenige Zuschauer einbüßen: Insgesamt 2,68 Millionen Menschen schalteten in der Primetime ein und sorgten so für einen Marktanteil von 8,8 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam das Format auf sehr gut 1,73 Millionen Zuseher und 15,8 Prozent Marktanteil.Auch Pro Sieben blieb mitauf stabilem Niveau in der jungen Zielgruppe. Allerdings sank aufgrund des starken Zuschaueraufkommens beim Fußball der Marktanteil deutlich auf 4,8 Prozent in der Spitze. Beim Gesamtpublikum konnte neben RTL vor allem die ARD mit der(4,60 Millionen, 15,2 Prozent MA) und dem Serien-Dauerbrenner(4,64 Millionen, 13,9 Prozent MA) überzeugen. tt