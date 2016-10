10 Millionen sehen EM-Qualifikationsspiel

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. Fack ju Göhte

PRO7 20:14:47 4,10 MIO

31,3 % 6,32 MIO

18,2 % 2. Tatort: Zahltag

ARD 20:15:19 2,60 MIO

19,1 % 8,36 MIO

22,9 % 3. Tagesschau

ARD 19:59:57 2,15 MIO

19,1 % 7,73 MIO

23,3 % 4. SCHWIEGERTOCHTER GESUCHT Folge 5

RTL 19:05:37 1,37 MIO

14,3 % 3,08 MIO

10,6 % 5. Das Schwergewicht

PRO7 22:29:52 1,27 MIO

18,9 % 1,74 MIO

10,3 % 6. RTL AKTUELL

RTL 18:44:55 1,25 MIO

15,8 % 4,13 MIO

16,6 % 7. Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

SAT.1 18:53:41 1,21 MIO

13,2 % 3,81 MIO

13,5 % 8. Galileo

PRO7 19:04:21 1,17 MIO

12,3 % 1,62 MIO

5,6 % 9. White House Down

RTL 20:15:00 1,15 MIO

9,2 % 2,11 MIO

6,4 % 10. GRILL DEN HENSSLER Folge 1

VOX 20:14:42 1,13 MIO

10,1 % 2,19 MIO

7,4 % 11. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:55:00 1,06 MIO

9,9 % 2,92 MIO

9,1 % 12. Navy CIS Folge 278

SAT.1 20:14:25 0,95 MIO

7,0 % 2,48 MIO

6,8 % 13. heute-journal / Wetter

ZDF 21:44:51 0,93 MIO

7,5 % 4,51 MIO

13,8 % 14. SPIEGEL TV

RTL 22:54:06 0,92 MIO

12,5 % 1,62 MIO

8,6 % 14. EXCLUSIV - WEEKEND

RTL 17:45:02 0,92 MIO

13,5 % 2,53 MIO

12,1 % 16. HOT ODER SCHROTT - DIE ALLESTESTER Folge 2

VOX 19:11:41 0,86 MIO

8,8 % 1,62 MIO

5,5 % 17. ANSPRACHE DES BUNDESPRAESIDENTEN

ARD 19:55:56 0,84 MIO

8,2 % 3,32 MIO

10,7 % 17. Das große Backen

SAT.1 17:52:10 0,84 MIO

12,1 % 1,81 MIO

8,5 % 19. Inga Lindström: Willkommen im Leben

ZDF 20:15:43 0,82 MIO

6,0 % 5,23 MIO

14,3 % 20. BIETE ROSTLAUBE, SUCHE TRAUMAUTO Folge 14

VOX 18:11:38 0,78 MIO

10,3 % 1,51 MIO

6,3 % 20. NEWSTIME

PRO7 17:59:00 0,78 MIO

11,9 % 1,08 MIO

5,4 % 22. BIG COUNTDOWN Wdh

PRO7 15:45:51 0,71 MIO

12,2 % 1,10 MIO

6,5 %

Die Marktanteile vom 8.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. RTL FUSSBALL: DEUTSCHLAND - TSCHECHIEN , 2. HÄLFTE

RTL 21:46:04 3,68 MIO

34,8 % 10,68 MIO

35,8 % 2. RTL FUSSBALL: DEUTSCHLAND - TSCHECHIEN , 1. HÄLFTE

RTL 20:46:00 3,34 MIO

32,1 % 9,56 MIO

30,5 % 3. RTL FUSSBALL: DEUTSCHLAND - TSCHECHIEN , NACH DEM SPIEL

RTL 22:37:15 2,62 MIO

27,1 % 7,28 MIO

27,3 % 4. RTL FUSSBALL: DEUTSCHLAND - TSCHECHIEN , VOR DEM SPIEL

RTL 20:37:03 2,15 MIO

22,5 % 6,27 MIO

20,9 % 5. RTL FUSSBALL: EUROPEAN QUALIFIERS, HIGHLIGHTS & ZUSAMMENFASSUNG D. ANDEREN SPIEL

RTL 22:47:31 1,31 MIO

17,7 % 3,50 MIO

17,6 % 6. RTL FUSSBALL: EUROPEAN QUALIFIERS, COUNTDOWN

RTL 20:00:44 1,29 MIO

15,0 % 3,50 MIO

12,5 % 7. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,08 MIO

13,0 % 5,29 MIO

19,4 % 8. Spieglein Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen

PRO7 20:14:30 1,02 MIO

10,1 % 1,81 MIO

5,9 % 9. Wilsberg

ZDF 20:15:43 0,84 MIO

8,4 % 4,38 MIO

14,3 % 10. EXPLOSIV - WEEKEND

RTL 19:05:44 0,81 MIO

11,9 % 1,97 MIO

8,5 % 11. Der Hundeprofi Folge 3

VOX 19:08:26 0,79 MIO

11,1 % 1,82 MIO

7,6 % 12. RTL AKTUELL

RTL 18:44:44 0,77 MIO

13,1 % 2,70 MIO

13,8 % 13. The Da Vinci Code - Sakrileg

SAT.1 20:14:41 0,76 MIO

7,6 % 1,33 MIO

4,5 % 13. THE BIG WEDDING

VOX 20:15:00 0,76 MIO

7,6 % 1,34 MIO

4,4 % 15. Zombieland

PRO7 22:17:01 0,70 MIO

8,5 % 0,88 MIO

3,9 % 15. Galileo

PRO7 19:03:55 0,70 MIO

10,0 % 0,99 MIO

4,2 % 17. The Big Bang Theory Wdh

PRO7 11:57:13 0,69 MIO

22,3 % 0,85 MIO

10,7 % 18. K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 19:27:28 0,68 MIO

9,6 % 1,82 MIO

7,6 % 19. DIE SIMPSONS

PRO7 18:36:41 0,66 MIO

11,7 % 0,87 MIO

4,6 % 20. K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 18:58:47 0,62 MIO

9,8 % 1,80 MIO

8,3 % 21. The Big Bang Theory Wdh

PRO7 11:33:48 0,61 MIO

20,5 % 0,75 MIO

10,0 % 22. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:56:54 0,60 MIO

7,5 % 1,63 MIO

6,1 % 22. DIE SIMPSONS

PRO7 18:10:07 0,60 MIO

11,8 % 0,79 MIO

4,9 % 24. DIE SIMPSONS

PRO7 13:14:22 0,59 MIO

15,5 % 0,68 MIO

7,1 %

Insgesamt schalteten 6,32 Millionen Zuschauer die Komödie ein und bescherten Pro Sieben damit einen starken Marktanteil von 18,2 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen entschied sich fast jeder dritte Zuschauer zur besten Sendezeit für "Fack ju Göhte": Mit 4,10 Millionen Jüngeren erzielte der Film einen überragenden Zielgruppenmarktanteil von 31,3 Prozent.Damit ließ die Komödie bei den jungen Zuschauern den sonst so erfolgsverwöhnten "Tatort" klar hinter, der mit 2,6 Millionen Zuschauern aber ebenfalls einen sehr guten Marktanteil von 19,1 Prozent erzielte. Insgesamt ließen 8,36 Millionen Zuschauer das Wochenende mit dem ARD-Krimi ausklingen (22,9 Prozent Marktanteil). RTL musste sich mit dem Actionfilm "White House Down" in der Zielgruppe mit 9,2 Prozent Marktanteil zufrieden geben, Vox schaffte mit der Kochshow "Grill den Henssler" einen zweistelligen Marktanteil von 10,1 Prozent.Am Samstag konnte RTL mit dem EM-Qualifikationsspiel Deutschland - Tschechien erwartungsgemäß die meisten Menschen vor die Fernsehgeräte locken: Im Schnitt verfolgten 10,12 Millionen Zuschauer den souveränen 3:0-Erfolg der deutschen Elf gegen die tschechische Auswahl, der Marktanteil kletterte auf starke 33,15 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte das Spiel mit 3,51 Millionen Zuschauern 33,45 Prozent Marktanteil.Die meisten Fußball-Verweigerer entschieden sich für den ZDF-Krimi "Wilsberg", der mit 4,38 Millionen Zuschauern 14,3 Prozent Marktanteil erzielte. In der jungen Zielgruppe konnte sich Pro Sieben mit dem Märchenfilm "Spieglein Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen" mit 1,02 Millionen Zuschauern und 10,1 Prozent am besten gegen das Spiel behaupten. dh