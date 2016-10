"The Voice of Germany" schlägt den "Tatort" in der Zielgruppe

Der neue Sendeplatz von "The Voice of Germany" macht sich bezahlt: Die zweite am Sonntag ausgestrahlte Folge lockte gestern sogar mehr junge Zuschauer vor die Bildschirme als der sonst sieggewohnte "Tatort", der im Gesamtpublikum die Nase vorn hatte. Am Samstag schaffte die ARD-Show "Verstehen Sie Spaß?" den besten Marktanteil seit über fünf Jahren.

"Verstehen Sie Spaß?" holt besten Wert seit fünf Jahren

Die Marktanteile vom 30.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. The Voice of Germany

SAT.1 20:14:10 2,53 MIO

20,6 % 4,12 MIO

12,2 % 2. Tatort: Echolot

ARD 20:15:32 2,37 MIO

18,4 % 8,51 MIO

23,6 % 3. Tagesschau

ARD 19:59:55 1,79 MIO

15,3 % 7,00 MIO

20,4 % 4. Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

SAT.1 18:56:00 1,57 MIO

16,2 % 4,37 MIO

14,7 % 5. FORMEL 1 - MEXIKO, DAS RENNEN

RTL 20:03:10 1,42 MIO

11,2 % 4,49 MIO

12,6 % 6. Exodus: Götter und Könige

PRO7 20:14:42 1,35 MIO

12,0 % 2,37 MIO

7,7 % 7. RTL AKTUELL

RTL 18:44:45 1,26 MIO

14,2 % 3,81 MIO

14,2 % 8. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:54:59 1,21 MIO

10,7 % 3,00 MIO

9,0 % 8. Galileo

PRO7 19:04:45 1,21 MIO

12,0 % 1,64 MIO

5,4 % 10. Das große Backen

SAT.1 16:44:13 1,20 MIO

17,0 % 2,31 MIO

11,0 % 11. LUKE! Die Woche und ich

SAT.1 22:30:18 1,14 MIO

14,1 % 1,69 MIO

8,1 % 12. SAT.1 WETTER

SAT.1 20:07:16 1,05 MIO

9,1 % 2,39 MIO

6,9 % 13. HOT ODER SCHROTT - DIE ALLESTESTER Folge 5

VOX 19:15:16 1,02 MIO

9,7 % 1,86 MIO

5,9 % 14. FORMEL 1 - MEXIKO, SIEGEREHRUNG UND HIGHLIGHTS

RTL 21:47:22 0,98 MIO

8,4 % 3,53 MIO

11,2 % 15. DIE SIMPSONS

PRO7 18:36:29 0,94 MIO

10,8 % 1,09 MIO

4,2 % 16. DIE SIMPSONS

PRO7 18:09:23 0,90 MIO

11,9 % 1,16 MIO

5,0 % 17. NEWSTIME

PRO7 17:59:00 0,88 MIO

12,1 % 1,34 MIO

6,1 % 18. Harry Potter und der Gefangene von Askaban

SAT.1 14:04:35 0,87 MIO

16,3 % 1,55 MIO

10,4 % 19. GRILL DEN HENSSLER Folge 4

VOX 20:15:00 0,84 MIO

7,7 % 1,75 MIO

6,0 % 20. EXCLUSIV - WEEKEND

RTL 17:44:59 0,79 MIO

10,5 % 2,36 MIO

10,3 % 21. FORMEL 1 - MEXIKO, COUNTDOWN

RTL 19:05:13 0,76 MIO

7,7 % 2,09 MIO

7,0 % 22. RTL NEWS

RTL 16:32:18 0,74 MIO

12,9 % 1,69 MIO

10,1 % 22. VERDACHTSFÄLLE - SPEZIAL Folge 42

RTL 13:52:11 0,74 MIO

14,3 % 1,57 MIO

11,3 %

Die Marktanteile vom 29.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. DAS SUPERTALENT Folge 7

RTL 20:15:01 2,28 MIO

22,3 % 4,47 MIO

14,6 % 2. DER DEUTSCHE COMEDY PREIS 2016

RTL 22:15:47 1,28 MIO

16,9 % 2,30 MIO

11,3 % 3. Verstehen Sie Spass?

ARD 20:14:51 1,22 MIO

12,2 % 5,29 MIO

18,1 % 4. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,19 MIO

14,1 % 6,11 MIO

22,0 % 5. Transformers: Ära des Untergangs

SAT.1 20:14:33 1,13 MIO

11,5 % 1,75 MIO

6,1 % 6. Sportschau Fußball-Bundesliga 9. Spieltag

ARD 18:29:32 0,97 MIO

14,6 % 5,14 MIO

22,5 % 7. Stralsund - Vergeltung

ZDF 20:15:38 0,94 MIO

9,2 % 5,84 MIO

18,9 % 8. EXPLOSIV - WEEKEND

RTL 19:05:29 0,89 MIO

12,1 % 1,72 MIO

6,9 % 9. Lotto am Samstag

ARD 19:56:58 0,83 MIO

10,1 % 4,57 MIO

16,9 % 10. Wir kaufen einen Zoo

PRO7 20:14:31 0,71 MIO

7,0 % 1,30 MIO

4,3 % 11. RTL AKTUELL

RTL 18:44:49 0,70 MIO

11,3 % 2,03 MIO

9,5 % 12. DER BLAULICHT REPORT - CLIP Folge 194

RTL 13:34:56 0,67 MIO

18,5 % 1,55 MIO

16,2 % 13. Der Babynator

VOX 20:15:00 0,65 MIO

6,4 % 1,26 MIO

4,1 % 13. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:56:46 0,65 MIO

7,9 % 1,73 MIO

6,3 % 15. Galileo

PRO7 19:05:14 0,64 MIO

8,8 % 0,94 MIO

3,8 % 16. Sportschau

ARD 17:59:24 0,63 MIO

12,5 % 3,34 MIO

19,4 % 16. DIE SIMPSONS

PRO7 18:36:55 0,63 MIO

10,3 % 0,72 MIO

3,5 % 16. DIE SIMPSONS

PRO7 18:09:25 0,63 MIO

11,9 % 0,75 MIO

4,1 % 19. DER BLAULICHT REPORT Folge 54 Wdh

RTL 12:35:25 0,61 MIO

16,8 % 1,28 MIO

13,9 % 20. Der Staatsanwalt

ZDF 21:45:08 0,59 MIO

5,8 % 3,99 MIO

13,7 % 20. The Big Bang Theory Wdh

PRO7 10:38:40 0,59 MIO

17,6 % 0,72 MIO

9,6 % 20. MEDICAL DETECTIVES Folge 180

VOX 23:03:22 0,59 MIO

7,5 % 1,17 MIO

5,5 %

Insgesamt ließen 4,12 Millionen Zuschauer das Wochenende am Sonntagabend mit "The Voice of Germany" bei Sat 1 ausklingen, darunter 2,53 Millionen Zuschauer von 14 bis 49 Jahren. Damit erzielte die Castingshow in der jungen Zielgruppe einen starken Marktanteil von 20,6 Prozent. Der "Tatort" musste sich in der jungen Zielgruppe mit 2,37 Millionen Zuschauern (18,4 Prozent Marktanteil) knapp geschlagen geben. Insgesamt versammelte die Folge "Echolot" mit den Bremer Ermittlern Lürsen und Stedefreund 8,51 Millionen Zuschauer vor den Fernsehschirmen.RTL erzielte mit dem aus Mexiko übertragenen Formel-1-Rennen zur besten Sendezeit mit 4,49 Millionen Zuschauern gute 12,6 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe kam das Rennen auf 11,2 Prozent Marktanteil. Pro Sieben erreichte mit dem Bibelfilm "Exodus: Götter und Könige" in der Zielgruppe 12,0 Prozent Marktanteil.Am Samstag versammelten zur besten Sendezeit RTL und die Öffentlich-Rechtlichen die meisten Zuschauer vor den Bildschirmen: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war "Das Supertalent" mit Abstand die zuschauerstärkste Sendung des Tages. Die Show erzielte mit 2,28 Millionen Zuschauern einen starken Marktanteil von 22,3 Prozent. Beim "Deutschen Comedy Preis 2016" blieben im Anschluss immerhin 1,28 Millionen Zuschauer dran (16,9 Prozent Marktanteil). Sat 1 holte mit dem Actionspektakel "Transformers: Ära des Untergangs" mit 1,13 Millionen "Werberelevanten" 11,5 Prozent Marktanteil.Zuschauerstärkste Sendung des Tages war mit 6,11 Millionen Zuschauern die "Tagesschau". Im Anschluss lieferten sich ARD und ZDF ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen: Die Krimireihe "Stralsund - Vergeltung" erreichte mit 5,84 Millionen Zuschauern 18,9 Prozent Marktanteil, die ARD-Show "Verstehen Sie Spaß?" profitierte offenbar von den Diskussionen über einen vermeintlich rassistischen Streich im Vorfeld und erzielte mit 5,29 Millionen Zuschauern (18,1 Prozent MA) den besten Wert seit über fünf Jahren. dh