Die Action-Haudegen um Sylvester Stallone sorgen mit "The Expendables" nicht nur für klingelnde Kinokassen, sondern auch für gute Einschaltquoten. Am Sonntag konnte sich der Actionfilm um eine Söldnertruppe in der jungen Zielgruppe sogar hauchdünn gegen den "Polizeiruf 110" durchsetzen. Am Samstag sicherte sich ebenfalls RTL mit der Jubiläumsstaffel von "Das Supertalent" den Tagessieg bei den jungen Zuschauern.