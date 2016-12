"Tatort" und "The Voice" bleiben die Zuschauerlieblinge am Sonntag

Doppelsieg für den "Tatort Dunkelfeld": Der Krimi am Sonntagabend zog 2,55 Millionen junge Zuschauer in seinen Bann, was einem Marktanteil von 20,3 Prozent entspricht. Auch beim Gesamtpublikum glänzte der "Tatort": 8,36 Millionen Zuschauer interessierten sich für die Aufklärung des Falles (23,7 Prozent MA).

Die Marktanteile vom 10.12.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. DAS SUPERTALENT Folge 13

RTL 20:14:58 1,77 MIO

19,2 % 3,74 MIO

13,3 % 2. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,31 MIO

16,4 % 6,29 MIO

23,4 % 3. Sportschau Fuáball-Bundesliga 14. Spieltag

ARD 18:28:25 1,13 MIO

16,3 % 5,48 MIO

23,9 % 4. Schlag den Star

PRO7 20:14:33 1,10 MIO

15,3 % 1,60 MIO

7,9 % 5. WILLKOMMEN BEI MARIO BARTH Folge 10

RTL 23:00:44 1,07 MIO

14,2 % 2,05 MIO

10,1 % 6. Hotel Transsilvanien

SAT.1 20:15:03 1,05 MIO

11,3 % 1,88 MIO

6,4 % 7. Frag doch mal die Maus

ARD 20:15:37 0,95 MIO

10,4 % 3,57 MIO

12,9 % 8. EXPLOSIV - WEEKEND

RTL 19:05:25 0,94 MIO

12,9 % 1,82 MIO

7,4 % 9. Lotto am Samstag

ARD 19:56:26 0,89 MIO

12,0 % 4,51 MIO

17,8 % 10. RTL AKTUELL

RTL 18:44:47 0,86 MIO

12,9 % 2,22 MIO

10,1 % 10. RTL NEWS

RTL 23:56:21 0,86 MIO

12,9 % 1,49 MIO

9,1 % 12. Galileo

PRO7 19:06:05 0,70 MIO

9,5 % 0,95 MIO

3,9 % 13. DIE SIMPSONS

PRO7 18:38:47 0,68 MIO

10,4 % 0,85 MIO

3,9 % 13. HARTE HUNDE - RALF SEEGER GREIFT EIN Folge 2

VOX 19:07:05 0,68 MIO

9,2 % 1,51 MIO

6,1 % 15. BEST OF...! - DEUTSCHLANDS SCHNELLSTE RANKINGSHOW Folge 49

RTL 17:45:04 0,62 MIO

10,8 % 1,22 MIO

6,5 % 16. MEDICAL DETECTIVES Folge 184

VOX 23:14:46 0,58 MIO

8,4 % 1,33 MIO

7,3 % 17. The Big Bang Theory

PRO7 17:33:14 0,57 MIO

10,8 % 0,76 MIO

4,4 % 18. Tagesthemen

ARD 23:18:51 0,56 MIO

7,6 % 2,17 MIO

10,8 % 19. MF: Live Fuáball: Bundesliga, 14. Spt.: Konferenz (Sa) (N)

SkyBulMfG1 15:29:19 0,55 MIO

11,7 % 1,08 MIO

7,2 % 19. MF: Live Fuáball: Bundesliga, 14. Spt.: Konferenz (Sa), NB (N)

SkyBulMfG1 17:25:11 0,55 MIO

10,6 % 0,98 MIO

5,8 % 21. HUNDKATZEMAUS Folge 50

VOX 17:55:33 0,54 MIO

9,0 % 1,18 MIO

6,0 % 21. The Big Bang Theory Wdh

PRO7 13:57:22 0,54 MIO

13,4 % 0,66 MIO

5,7 %

Die Marktanteile vom 11.12.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. Tatort: Dunkelfeld

ARD 20:15:28 2,55 MIO

20,3 % 8,36 MIO

23,7 % 2. The Voice of Germany

SAT.1 20:14:43 1,73 MIO

15,1 % 3,04 MIO

9,8 % 3. Tagesschau

ARD 19:59:52 1,73 MIO

16,2 % 6,81 MIO

20,9 % 4. X-Men: Zukunft ist Vergangenheit

PRO7 20:14:30 1,59 MIO

13,4 % 2,46 MIO

7,6 % 5. Ich - Einfach unverbesserlich 2

RTL 20:15:01 1,42 MIO

11,4 % 2,16 MIO

6,3 % 6. VERMISST Folge 1

RTL 19:05:41 1,23 MIO

13,1 % 3,89 MIO

13,2 % 7. RTL AKTUELL

RTL 18:44:52 1,15 MIO

13,9 % 3,66 MIO

14,0 % 8. GALILEO SPEZIAL

PRO7 19:05:40 1,05 MIO

11,3 % 1,47 MIO

5,0 % 9. Hochzeit auf den ersten Blick

SAT.1 17:45:30 0,96 MIO

11,9 % 1,99 MIO

7,8 % 10. SPIEGEL TV

RTL 22:05:34 0,95 MIO

9,9 % 1,70 MIO

6,9 % 11. HOT ODER SCHROTT - DIE ALLESTESTER Folge 11

VOX 19:12:26 0,90 MIO

9,5 % 1,67 MIO

5,6 % 11. Tatort: Todesschtze

ARD 21:43:49 0,90 MIO

8,7 % 4,05 MIO

15,1 % 13. Wolverine: Weg des Kriegers

PRO7 22:53:07 0,88 MIO

16,7 % 1,40 MIO

10,9 % 14. EXCLUSIV - WEEKEND

RTL 17:45:07 0,86 MIO

11,9 % 2,41 MIO

10,5 % 15. Die spektakul„rsten Kriminalf„lle - Dem Verbrechen auf der Spur

KABEL 1 20:14:28 0,84 MIO

6,8 % 1,54 MIO

4,5 % 15. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:53:05 0,84 MIO

8,2 % 1,64 MIO

5,2 % 17. BAUER SUCHT FRAU Folge 9

RTL 16:45:08 0,79 MIO

12,5 % 1,91 MIO

9,7 % 18. Luke Mockridge Live - I'm Lucky, I'm Luke

SAT.1 23:10:33 0,78 MIO

13,1 % 1,11 MIO

7,4 % 18. ZDF SPORTextra: Biathlon-WC 4x6km Staffel FR

ZDF 14:28:20 0,78 MIO

13,3 % 4,21 MIO

23,5 % 20. Hotel Transsilvanien Wdh

SAT.1 15:59:36 0,77 MIO

12,5 % 1,28 MIO

6,7 % 21. DIE SIMPSONS

PRO7 18:37:06 0,76 MIO

9,4 % 0,97 MIO

3,8 % 22. PROMI SHOPPING QUEEN Folge 2

VOX 20:15:00 0,74 MIO

6,8 % 1,34 MIO

4,5 % 22. NEWSTIME

PRO7 17:59:00 0,74 MIO

10,6 % 1,20 MIO

5,5 %

" musste sich mit dem zweiten Platz begnügen und kam dennoch auf gute 1,73 Millionen junge Zuschauer. Das sind umgerechnet 15,1 Prozent Marktanteil. Bei Jung und Alt kam die Castingshow auf 3,04 Millionen (9,8 Prozent MA). Mit "" und 1,59 Millionen Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 jahren holte sich Prosieben Platz 4 (13,4 Prozent MA), dicht gefolgt von RTLs "": Der Animationsfilm mit den gelben Minions erreichte 1,42 Millionen Zuschauer (11,4 Prozent MA).Erwartungsgemäß, wenn auch leicht schwächer im Vergleich zur Vorwoche, holte sich RTL mit "" am Samstag den Tagessieg. Die mittlerweile 13. Folge der aktuellen Staffel präsentierte sich mit 1,77 Millionen Zuschauern und 19,2 Prozent in der jungen Zielgruppe weiter stark. Insgesamt schauten 3,74 Millionen die Castingshow (13,3 Prozent Marktanteil). Im Anschluss interessierten sich nur noch 1,07 Millionen werberelevante Zuschauer für "", das brachte RTL einen Marktanteil von 14,2 Prozent.Insgesamt war nach der "Tagesschau" die Samstags-"" das zuschauerstärkste Format am Sonnabend: 5,48 Millionen Fußballbegeisterte sahen die Zusammenfassungen der nachmittäglichen Partien im Ersten (23,9 Prozent Marktanteil). In der werberelevanten Zielgruppe waren es 1,13 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 16,3 Prozent entspricht. Mit "" lockte Sat 1 1,05 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer vor die Fernseher (11,3 Prozent MA). kn