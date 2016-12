Das Erste machte am Sonntag aus der Not eine Tugend und sendete statt der bereits in der Weihnachtspause befindlichen Talkshow "Anne Will" im Anschluss an den "Tatort" eine weitere Folge der Krimireihe - und konnte damit den größten Teil der Zuschauer bei der Stange halten.

"Das Supertalent" endet mit Tiefstwert

Täglicher TV-Quotenflash endet am 23. Dezember Sehr geehrte Leserinnen und Leser, zum Jahresende 2016 strafft HORIZONT Online sein Newsletter-Portfolio. Im Zuge dessen endet der tägliche Versand der TV-Quoten am 23. Dezember. Über die Quoten relevanter TV-Formate sowie über die Marktanteile der TV-Sender werden wir natürlich weiterhin berichten - unter anderem in den kostenlosen Newslettern Newsline, HORIZONT Vor 9 und im Newsflash. Diese können bequem Sehr geehrte Leserinnen und Leser, zum Jahresende 2016 strafft HORIZONT Online sein Newsletter-Portfolio. Im Zuge dessen endet der tägliche Versand der TV-Quoten am 23. Dezember. Über die Quoten relevanter TV-Formate sowie über die Marktanteile der TV-Sender werden wir natürlich weiterhin berichten - unter anderem in den kostenlosen Newslettern Newsline, HORIZONT Vor 9 und im Newsflash. Diese können bequem hier bestellt werden.

Die Marktanteile vom 18.12.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. Tatort: Wendehammer

ARD 20:15:22 2,41 MIO

18,5 % 7,90 MIO

21,9 % 2. Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere

RTL 20:14:59 2,01 MIO

16,4 % 3,74 MIO

11,2 % 3. The Voice of Germany

SAT.1 20:14:36 1,81 MIO

16,2 % 3,08 MIO

10,4 % 4. Tatort: Erkläre Chimäre

ARD 21:43:53 1,52 MIO

13,6 % 5,93 MIO

20,4 % 5. Tagesschau

ARD 19:59:54 1,49 MIO

13,8 % 6,22 MIO

19,1 % 6. RTL AKTUELL

RTL 18:44:46 1,24 MIO

14,5 % 3,92 MIO

15,0 % 7. Let's Be Cops - Die Party Bullen

PRO7 20:14:30 1,22 MIO

9,5 % 1,54 MIO

4,4 % 8. Galileo

PRO7 19:03:19 1,13 MIO

11,9 % 1,46 MIO

5,0 % 9. VERMISST Folge 2

RTL 19:05:35 1,06 MIO

11,0 % 3,66 MIO

12,4 % 10. HOT ODER SCHROTT - DIE ALLESTESTER Folge 12

VOX 19:13:37 1,04 MIO

10,6 % 1,65 MIO

5,6 % 11. Hochzeit auf den ersten Blick

SAT.1 17:46:40 1,01 MIO

12,1 % 1,98 MIO

7,7 % 12. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:53:35 0,91 MIO

8,8 % 1,76 MIO

5,6 % 13. Biathlon-Weltcup 12,5 km Massenstart Damen

ARD 14:12:45 0,85 MIO

13,9 % 4,60 MIO

25,4 % 14. DIE SIMPSONS

PRO7 18:35:46 0,83 MIO

10,1 % 0,96 MIO

3,8 % 15. EXCLUSIV - WEEKEND

RTL 17:44:58 0,81 MIO

11,1 % 2,54 MIO

11,2 % 16. Tagesthemen

ARD 23:13:00 0,78 MIO

9,5 % 2,69 MIO

13,6 % 17. Du schon wieder

PRO7 16:00:27 0,77 MIO

11,9 % 1,08 MIO

5,4 % 18. GUIDOS SHOPPING QUEEN DES JAHRES Folge 4

VOX 20:15:00 0,75 MIO

6,6 % 1,34 MIO

4,4 % 19. Biathlon-Weltcup 15 km Massenstart Herren

ARD 11:43:05 0,74 MIO

13,8 % 3,97 MIO

25,2 % 20. Sydney White - Campus Queen

PRO7 13:50:14 0,73 MIO

12,2 % 0,99 MIO

5,5 % 21. DIE SIMPSONS

PRO7 18:08:17 0,72 MIO

9,7 % 0,91 MIO

4,0 % 21. Riddick - Überleben ist seine Rache

RTL 22:59:27 0,72 MIO

12,6 % 1,36 MIO

10,0 %

Die Marktanteile vom 17.12.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. DAS SUPERTALENT Folge 14

RTL 20:14:51 1,95 MIO

21,2 % 4,05 MIO

14,6 % 2. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,60 MIO

19,4 % 6,61 MIO

23,8 % 3. Wilsberg

ZDF 20:16:25 1,45 MIO

14,8 % 7,05 MIO

22,8 % 4. Sportschau Fußball-Bundesliga 15. Spieltag

ARD 18:29:12 1,27 MIO

18,3 % 5,48 MIO

23,3 % 5. Stirb Langsam - Ein guter Tag zum Sterben

PRO7 20:14:37 1,10 MIO

11,2 % 1,93 MIO

6,3 % 6. Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

ARD 20:15:11 1,06 MIO

11,2 % 4,86 MIO

16,8 % 6. WILLKOMMEN BEI MARIO BARTH Folge 11

RTL 00:03:21 1,06 MIO

19,4 % 1,85 MIO

14,0 % 8. EXPLOSIV - WEEKEND

RTL 19:53:34 0,94 MIO

11,8 % 1,95 MIO

7,2 % 9. Biathlon-Weltcup 10 km Verfolgung Damen

ARD 17:41:48 0,81 MIO

14,4 % 4,79 MIO

25,0 % 10. EXPLOSIV - WEEKEND

RTL 19:05:26 0,77 MIO

10,8 % 1,86 MIO

7,6 % 11. NEWSTIME

PRO7 17:58:00 0,73 MIO

12,8 % 1,07 MIO

5,5 % 12. The Big Bang Theory

PRO7 17:32:35 0,71 MIO

12,9 % 0,97 MIO

5,2 % 13. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:55:32 0,68 MIO

8,5 % 1,84 MIO

6,8 % 14. RTL AKTUELL

RTL 18:44:45 0,66 MIO

9,8 % 2,26 MIO

10,1 % 14. DIE SIMPSONS

PRO7 18:34:46 0,66 MIO

10,1 % 0,83 MIO

3,8 % 16. Biathlon-Weltcup 12,5 km Verfolgung Herren

ARD 14:57:32 0,64 MIO

13,7 % 3,71 MIO

24,9 % 16. Die Unglaublichen - The Incredibles

SAT.1 20:14:33 0,64 MIO

6,6 % 1,11 MIO

3,7 % 16. HARTE HUNDE - RALF SEEGER GREIFT EIN Folge 4

VOX 19:05:14 0,64 MIO

8,7 % 1,45 MIO

5,7 % 16. K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 19:25:38 0,64 MIO

8,6 % 1,90 MIO

7,5 % 16. DER BLAULICHT REPORT Folge 16 Wdh

RTL 12:43:11 0,64 MIO

15,4 % 1,18 MIO

10,5 % 21. Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1 15:59:48 0,63 MIO

12,5 % 1,52 MIO

9,5 % 21. DIE SIMPSONS

PRO7 18:07:51 0,63 MIO

10,5 % 0,84 MIO

4,2 % 23. Total Recall Wdh

PRO7 22:16:43 0,62 MIO

8,3 % 1,02 MIO

4,9 % 24. The Big Bang Theory Wdh

PRO7 13:57:39 0,61 MIO

13,9 % 0,79 MIO

6,3 %

Aber der Reihe nach: Der neue Frankfurter "Tatort: Wendehammer" sicherte sich am Sonntag erwartungsgemäß den Tagessieg bei Jung und Alt: Insgesamt ließen 7,90 Millionen Zuschauer (21,9 Prozent Marktanteil) das Wochenende mit dem Krimi im Ersten ausklingen, darunter 2,41 Millionen 14- bis 49-Jährige. In der jungen Zielgruppe kletterte der Marktanteil auf 18,5 Prozent.Bei der Wiederholung des alten "Tatort: Erkläre Chimäre" mit dem beliebten Ermittlerteam aus Münster blieben direkt im Anschluss fast 6 Millionen Zuschauer dran: Mit 5,93 Millionen Zuschauern schaffte auch dieser "Tatort" noch einen tollen Marktanteil von 20,4 Prozent.In der jungen Zielgruppe konnten außerdem RTL mit dem Fantasy-Spektakel "Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere" (16,4 Prozent Marktanteil) und Sat 1 mit der Castingshow "The Voice of Germany" (16,2 Prozent Marktanteil) punkten. Pro Sieben musste sich mit der Klamotte "Let's Be Cops - Die Partybullen" dagegen mit einem einstelligen Marktanteil von 9,5 Prozent zufrieden geben.Am Samstag lockte das ZDF die meisten Zuschauer vor die Bildschirme: Die Krimireihe "Wilsberg" erzielte mit insgesamt 7,05 Millionen Zuschauern einen guten Marktanteil von 22,8 Prozent. Auch in der jungen Zielgruppe schnitt der Krimi mit 14,8 Prozent Marktanteil bemerkenswert gut ab. Die ARD-Show "Klein gegen groß - Das unglaubliche Duell" kam mit 4,86 Millionen Zuschauern ebenfalls auf einen guten Marktanteil von 16,8 Prozent.In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich RTL mit dem Finale von "Das Supertalent" zwar souverän den Tagessieg - insgesamt 4,05 Millionen Zuschauer waren allerdings der bisher schwächste Wert für ein "Supertalent"-Finale. In der Zielgruppe erreichet die Show mit 1,95 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 21,2 Prozent.Pro Sieben erzielte mit "Stirb langsam - ein guter Tag zum Sterben" 11,2 Prozent Marktanteil, die ARD-Show "Klein gegen Groß" kam bei den jungen Zuschauern ebenfalls auf gute 11,2 Prozent Marktanteil. Nicht gut lief es am Samstag für Sat 1: Der Animationsfilm "Die Unglaublichen - The Incredibles" musste sich mit einem schwachen Marktanteil von 6,6 Prozent zufrieden geben. dh