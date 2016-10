RTL hat das Spielfilmduell am Sonntag mit dem Superheldenfilm "The Amazing Spider Man 2" für sich entschieden. Den Tagessieg sicherte sich der "Polizeiruf 110" im Ersten, der sich allerdings mit vergleichweise mäßigen 7,55 Millionen Zuschauern zufrieden geben musste. Die ZDF-Romanze "Ein Sommer in Südfrankreich" lockte 5 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme.

"Das Supertalent" setzt sich gegen "Schlag den Star" durch

Die Marktanteile von 16.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. Polizeiruf 110: Im Schatten

ARD 20:15:36 2,16 MIO

16,9 % 7,55 MIO

21,4 % 2. Tagesschau

ARD 19:59:55 1,98 MIO

18,2 % 7,45 MIO

22,8 % 3. The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro

RTL 20:15:01 1,44 MIO

12,1 % 2,19 MIO

6,8 % 4. GRILL DEN HENSSLER Folge 2

VOX 20:15:03 1,40 MIO

12,7 % 2,66 MIO

9,1 % 5. Blind Side - Die große Chance

PRO7 20:14:27 1,37 MIO

11,4 % 1,91 MIO

5,9 % 6. SCHWIEGERTOCHTER GESUCHT Folge 6

RTL 19:05:36 1,29 MIO

13,9 % 2,97 MIO

10,3 % 7. RTL AKTUELL

RTL 18:44:51 1,14 MIO

14,2 % 3,47 MIO

14,2 % 8. Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

SAT.1 18:54:35 1,09 MIO

12,2 % 3,43 MIO

12,4 % 9. Navy CIS: L.A. Folge 167

SAT.1 21:14:44 1,06 MIO

8,5 % 2,60 MIO

7,8 % 10. Navy CIS Folge 279

SAT.1 20:14:42 1,03 MIO

8,2 % 2,82 MIO

8,0 % 11. HOT ODER SCHROTT - DIE ALLESTESTER Folge 3

VOX 19:12:55 0,94 MIO

9,9 % 1,69 MIO

5,7 % 11. Galileo

PRO7 19:04:42 0,94 MIO

10,1 % 1,36 MIO

4,7 % 11. Das große Backen

SAT.1 17:53:00 0,94 MIO

13,8 % 1,86 MIO

9,1 % 14. heute-journal / Wetter

ZDF 21:43:59 0,88 MIO

7,2 % 4,90 MIO

15,1 % 15. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:55:30 0,83 MIO

7,9 % 2,53 MIO

7,9 % 15. Ein Sommer in Südfrankreich

ZDF 20:14:48 0,83 MIO

6,5 % 5,01 MIO

14,2 % 17. Navy CIS: L.A. Folge 168

SAT.1 22:14:44 0,82 MIO

8,3 % 1,91 MIO

7,7 % 17. EXCLUSIV - WEEKEND

RTL 17:44:48 0,82 MIO

12,4 % 2,20 MIO

11,1 % 19. PROMINENT! Folge 42

VOX 23:31:19 0,76 MIO

13,5 % 1,56 MIO

12,0 % 20. BIETE ROSTLAUBE, SUCHE TRAUMAUTO Folge 10

VOX 18:10:33 0,74 MIO

10,0 % 1,54 MIO

6,8 % 21. Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour

KABEL 1 20:14:29 0,71 MIO

5,7 % 1,46 MIO

4,2 % 22. Abenteuer Leben am Sonntag

KABEL 1 22:10:28 0,70 MIO

8,6 % 1,43 MIO

7,0 % 22. HARRY POTTER UND DER STEIN DER WEISEN

SAT.1 14:48:12 0,70 MIO

13,3 % 1,30 MIO

8,9 %

Die Marktanteile von 15.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. DAS SUPERTALENT Folge 5

RTL 20:14:56 2,06 MIO

21,5 % 3,98 MIO

13,6 % 2. Schlag den Star

PRO7 20:14:29 1,43 MIO

16,7 % 2,11 MIO

8,6 % 3. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,20 MIO

14,6 % 6,23 MIO

22,9 % 4. THE BIG MUSIC QUIZ Folge 2

RTL 22:59:10 1,17 MIO

14,9 % 1,92 MIO

9,2 % 5. Sportschau Fußball-Bundesliga 07. Spieltag

ARD 18:28:29 1,10 MIO

16,7 % 5,15 MIO

23,2 % 6. Stralsund - Schutzlos

ZDF 20:15:20 1,01 MIO

10,3 % 5,70 MIO

18,8 % 7. EXPLOSIV - WEEKEND

RTL 19:04:38 1,00 MIO

14,0 % 2,14 MIO

8,9 % 8. Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell

ARD 20:15:19 0,88 MIO

9,3 % 5,01 MIO

17,7 % 9. Lotto am Samstag

ARD 19:56:31 0,87 MIO

11,3 % 4,45 MIO

17,2 % 10. RTL AKTUELL

RTL 18:44:53 0,84 MIO

13,3 % 2,60 MIO

12,5 % 11. RTL NEWS

RTL 23:48:57 0,83 MIO

11,9 % 1,40 MIO

8,0 % 12. Illuminati

SAT.1 20:14:09 0,78 MIO

8,1 % 1,76 MIO

6,0 % 13. NEWSTIME

PRO7 17:59:00 0,70 MIO

13,1 % 0,91 MIO

5,5 % 14. Der Hundeprofi Folge 4

VOX 19:07:38 0,68 MIO

9,5 % 1,42 MIO

5,9 % 15. The Big Bang Theory

PRO7 17:32:38 0,66 MIO

13,5 % 0,89 MIO

5,9 % 16. DAS SUPERTALENT Folge 5 Wdh

RTL 23:57:38 0,64 MIO

13,6 % 1,02 MIO

9,9 % 16. The Big Bang Theory

PRO7 17:06:28 0,64 MIO

13,9 % 0,84 MIO

5,9 % 16. The Big Bang Theory Wdh

PRO7 11:53:07 0,64 MIO

18,3 % 0,80 MIO

9,7 % 19. The Big Bang Theory Wdh

PRO7 11:27:33 0,63 MIO

19,1 % 0,82 MIO

10,5 % 19. DIE SIMPSONS

PRO7 13:09:56 0,63 MIO

15,7 % 0,72 MIO

7,3 % 21. Der Staatsanwalt

ZDF 21:45:18 0,62 MIO

6,6 % 3,76 MIO

13,2 % 22. MF: Live Fußball: Bundesliga, 7. Spt.: Konferenz (Sa) (N)

SkyBulMfG1 15:28:52 0,61 MIO

13,0 % 1,23 MIO

9,1 % 22. The Big Bang Theory Wdh

PRO7 11:02:57 0,61 MIO

19,3 % 0,78 MIO

10,5 %

"The Amazing Spider Man 2: Rise of Electro" lockte am Sonntagabend insgesamt 2,19 Millionen Zuschauer auf die Couch, darunter 1,44 Millionen 14- bis 49-Jährige. In der Zielgruppe erreichte der Actionfilm einen Marktanteil von 12,1 Prozent. Pro Sieben kam mit dem Drama "Blind Side - Die große Chance" mit 1,37 Millionen Jüngeren auf 11,4 Prozent Marktanteil.Den Tagessieg bei Jung und Alt sicherte sich am Sonntag einmal mehr der Krimi im Ersten. Insgesamt 7,55 Millionen Zuschauer ließen das Wochenende mit dem Rostocker "Polizeiruf 110: Im Schatten" ausklingen, der Marktanteil kletterte auf 21,4 Prozent. In der jungen Zielgruppe erreichte der Krimi mit 2,16 Millionen Zuschauern 16,9 Prozent Marktanteil. Der ZDF-Film "Ein Sommer in Südfrankreich" zog sich mit 5,01 Millionen Zuschauern (14,2 Prozent MA) ziemlich gut gegen den "Polizeiruf" aus der Affäre.Am Samstag lockte ebenfalls ein Krimi die meisten Zuschauer vor die Bildschirme: Der ZDF-Film "Stralsund: Schutzlos" setzte sich mit 5,7 Millionen Zuschauern (18,8 Prozent Marktanteil) klar gegen die ARD-Show "Klein gegen groß - Das unglaubliche Duell" durch, die mit 5,01 Millionen Zuschauern 17,7 Prozent Marktanteil erzielte.In der jungen Zielgruppe sicherte sich die RTL-Show "Das Supertalent" mit 2,06 Millionen Zuschauern den Tagessieg. Das dreieinhalbstündige Duell von Fabian Hambüchen gegen Bülent Ceylan bei "Schlag den Star" kam mit durchschnittlich 1,43 Millionen Zuschauern auf 16,7 Prozent Marktanteil. dh