RTL startete am Sonntag den Reigen der Jahresrückblicke - der Zuspruch hielt sich allerdings in Grenzen. Insgesamt schalteten 3,74 Millionen Zuschauer "2016! Menschen, Bilder, Emotionen" ein, in der jungen Zielgruppe musste sich die RTL-Show mit Platz 5 in der Tageswertung zufrieden geben. Den Tagessieg bei Jung und Alt sicherte sich der letzte "Tatort" mit Eva Mattes.

RTL punktet am Samstag mit "Das Supertalent"

Die Marktanteile vom 4.12.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. Tatort: Wofür es sich zu leben lohnt

ARD 20:15:03 2,43 MIO

18,6 % 8,86 MIO

24,3 % 2. Edge of Tomorrow

PRO7 20:14:37 2,18 MIO

17,2 % 3,59 MIO

10,3 % 3. The Voice of Germany

SAT.1 20:14:48 1,83 MIO

15,7 % 3,05 MIO

9,6 % 4. Tagesschau

ARD 19:59:51 1,80 MIO

16,5 % 7,34 MIO

21,8 % 5. 2016! MENSCHEN, BILDER, EMOTIONEN Folge 6

RTL 20:15:00 1,68 MIO

15,3 % 3,74 MIO

12,6 % 6. SCHWIEGERTOCHTER GESUCHT Folge 11

RTL 19:04:52 1,43 MIO

14,6 % 3,43 MIO

11,4 % 7. RTL AKTUELL

RTL 18:44:46 1,23 MIO

15,1 % 4,03 MIO

15,5 % 8. HOT ODER SCHROTT - DIE ALLESTESTER Folge 10

VOX 19:12:10 1,02 MIO

10,3 % 1,83 MIO

6,0 % 9. Hochzeit auf den ersten Blick

SAT.1 17:45:38 0,96 MIO

11,7 % 2,03 MIO

7,9 % 10. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:53:30 0,94 MIO

8,9 % 1,88 MIO

5,7 % 11. EXCLUSIV - WEEKEND

RTL 17:44:49 0,93 MIO

12,9 % 2,70 MIO

12,0 % 12. NEWSTIME

PRO7 17:59:00 0,92 MIO

12,9 % 1,47 MIO

6,7 % 13. DIE SIMPSONS

PRO7 18:37:14 0,89 MIO

11,3 % 1,15 MIO

4,5 % 14. DIE SIMPSONS

PRO7 18:09:45 0,84 MIO

11,4 % 1,09 MIO

4,7 % 15. BAUER SUCHT FRAU Folge 8

RTL 16:44:14 0,82 MIO

13,2 % 1,97 MIO

10,2 % 16. LUKE! Die Woche und ich

SAT.1 23:13:51 0,81 MIO

14,0 % 1,25 MIO

8,5 % 17. Galileo

PRO7 19:04:38 0,79 MIO

8,1 % 1,37 MIO

4,6 % 18. KRIEG DER WELTEN

PRO7 22:28:03 0,78 MIO

11,9 % 1,28 MIO

7,6 % 19. Santa Clause - Eine schöne Bescherung Wdh

SAT.1 15:41:31 0,71 MIO

12,0 % 1,45 MIO

8,0 % 19. heute-journal / Wetter

ZDF 21:44:45 0,71 MIO

5,7 % 4,74 MIO

14,3 % 21. RTL NEWS

RTL 16:26:28 0,68 MIO

11,9 % 1,48 MIO

8,3 % 22. Terra X: Ein Tag im alten Rom

ZDF 19:31:32 0,65 MIO

6,3 % 4,14 MIO

13,0 %

Die Marktanteile vom 3.12.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. DAS SUPERTALENT Folge 12

RTL 20:14:57 2,04 MIO

21,7 % 4,01 MIO

13,9 % 2. WILLKOMMEN BEI MARIO BARTH Folge 9

RTL 22:59:18 1,27 MIO

16,4 % 2,31 MIO

10,9 % 3. Sportschau Fußball-Bundesliga 13. Spieltag

ARD 18:30:01 1,20 MIO

17,3 % 5,46 MIO

23,6 % 4. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,15 MIO

14,3 % 5,79 MIO

21,7 % 5. Galileo Big Pictures

PRO7 20:14:30 1,14 MIO

12,5 % 1,63 MIO

5,9 % 6. Verstehen Sie Spass?

ARD 20:15:24 1,09 MIO

11,7 % 4,82 MIO

17,0 % 7. Lotto am Samstag

ARD 19:56:31 0,93 MIO

12,3 % 4,52 MIO

17,7 % 8. Santa Clause - Eine schöne Bescherung

SAT.1 20:14:27 0,92 MIO

9,7 % 1,85 MIO

6,3 % 9. EXPLOSIV - WEEKEND

RTL 19:06:08 0,91 MIO

12,4 % 1,85 MIO

7,5 % 10. Sportschau

ARD 18:00:09 0,84 MIO

14,0 % 4,03 MIO

21,3 % 11. DIE SIMPSONS

PRO7 18:37:13 0,78 MIO

11,9 % 0,91 MIO

4,2 % 11. RTL NEWS

RTL 23:55:40 0,78 MIO

11,8 % 1,60 MIO

9,5 % 13. RTL AKTUELL

RTL 18:44:51 0,74 MIO

11,1 % 2,25 MIO

10,2 % 14. Transporter - The Mission

VOX 20:15:00 0,70 MIO

7,5 % 1,41 MIO

4,8 % 15. DIE SIMPSONS

PRO7 18:09:54 0,69 MIO

11,3 % 0,87 MIO

4,5 % 15. Galileo

PRO7 19:05:26 0,69 MIO

9,4 % 0,99 MIO

4,0 % 17. heute-journal / Wetter

ZDF 23:29:38 0,67 MIO

9,2 % 3,66 MIO

18,7 % 18. HARTE HUNDE - RALF SEEGER GREIFT EIN Folge 1

VOX 19:08:46 0,65 MIO

8,8 % 1,35 MIO

5,5 % 19. NEWSTIME

PRO7 17:59:00 0,61 MIO

10,2 % 0,89 MIO

4,8 % 20. The Big Bang Theory

PRO7 17:31:11 0,59 MIO

10,9 % 0,83 MIO

4,9 % 21. BEVERLY HILLS COP - ICH LOES' DEN FALL AUF JEDEN FALL

SAT.1 22:16:11 0,57 MIO

7,3 % 1,02 MIO

4,7 %

Mit 1,68 Millionen Zuschauern von 14 bis 49 Jahren kam "2016! Menschen, Bilder, Emotionen" in der Zielgruppe zwar auf einen ordentlichen Marktanteil von 15,3 Prozent, musste sich aber im direkten Vergleich den Konkurrenten ARD, Pro Sieben und Sat 1 geschlagen geben. Der letzte "Tatort" vom Bodensee sicherte sich in der jungen Zielgruppe mit 2,43 Millionen Zuschauern und 18,6 Prozent Marktanteil souverän den Tagessieg. Auch im Gesamtpublikum war der ARD-Krimi mit 8,86 Millionen Zuschauern (24,3 Prozent Marktanteil) die meistgesehene Sendung des Tages.Platz 2 in der jungen Zielgruppe sicherte sich Pro Sieben. Der Science-Ficition-Reißer "Edge of Tomorrow" mit Tom Cruise erzielte mit 2,18 Millionen Zuschauern einen starken Zielgruppenmarktanteil von 17,2 Prozent und überzeugte mit 10,3 Prozent Marktanteil auch im Gesamtpublikum. Etwas schwächer als in der Vorwoche präsentierte sich "The Voice of Germany". Mit 1,83 Millionen Jüngeren kam die Castingshow aber auch in dieser Woche auf einen sehr guten Marktanteil von 15,7 Prozent.Am Sonnabend belegte RTL dafür die beiden ersten Plätze in der Tageswertung: Die Castingshow "Das Supertalent" erzielte mit 2,04 Millionen 14- bis 49-Jährigen einen sehr guten Marktanteil von 21,7 Prozent. 1,27 Millionen blieben im Anschluss bei "Willkommen bei Mario Barth" dran - genug für Platz 2 im Tagesranking. Pro Sieben kam mit "Galileo Big Pictures" zur besten Sendezeit auf 12,5 Prozent Marktanteil, Sat 1 musste sich mit dem Weihnachtsklassiker "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" mit 9,7 Prozent Marktanteil begnügen.Zuschauerstärkste Sendung des Tages war am Samstag die "Tagesschau" mit 5,79 Millionen Zuschauern. Auch im Anschluss entschieden sich die meisten Zuschauer für Das Erste: Die Show "Verstehen Sie Spaß?" erreichte mit 4,82 Millionen Zuschauern einen guten Marktanteil von 17,0 Prozent. dh