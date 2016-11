Die Marktanteile vom 27.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. Polizeiruf 110: Sumpfgebiete

ARD 20:15:14 2,00 MIO

14,7 % 7,89 MIO

21,4 % 2. The Voice of Germany

SAT.1 20:14:45 1,94 MIO

14,9 % 3,12 MIO

9,0 % 3. Tagesschau

ARD 19:59:54 1,79 MIO

14,8 % 6,91 MIO

20,2 % 4. FORMEL 1 - ABU DHABI, DAS RENNEN

RTL 14:03:24 1,76 MIO

26,7 % 6,00 MIO

32,0 % 5. Die Bestimmung - Divergent

PRO7 20:14:42 1,63 MIO

13,0 % 2,31 MIO

6,9 % 6. Der Hobbit - Smaugs Ein”de

RTL 20:14:59 1,59 MIO

13,4 % 2,97 MIO

9,4 % 7. SCHWIEGERTOCHTER GESUCHT Folge 10

RTL 19:05:58 1,58 MIO

15,3 % 3,81 MIO

12,5 % 8. RTL AKTUELL

RTL 18:44:50 1,50 MIO

16,8 % 4,70 MIO

17,5 % 9. FORMEL 1 - ABU DHABI, SIEGEREHRUNG UND HIGHLIGHTS

RTL 15:47:33 1,25 MIO

19,4 % 3,99 MIO

20,7 % 10. GRILL DEN HENSSLER Folge 8

VOX 20:14:51 1,14 MIO

9,6 % 2,16 MIO

6,9 % 11. GALILEO SPEZIAL

PRO7 19:04:11 1,07 MIO

10,4 % 1,49 MIO

4,9 % 12. EXCLUSIV - WEEKEND

RTL 17:45:04 1,03 MIO

13,6 % 2,92 MIO

12,7 % 13. DIE SIMPSONS

PRO7 18:35:51 1,00 MIO

11,5 % 1,20 MIO

4,6 % 14. LUKE! Die Woche und ich

SAT.1 22:32:08 0,99 MIO

11,4 % 1,45 MIO

6,5 % 15. heute-journal / Wetter

ZDF 21:44:44 0,98 MIO

8,0 % 5,24 MIO

15,9 % 16. HOT ODER SCHROTT - DIE ALLESTESTER Folge 9

VOX 19:11:56 0,95 MIO

9,1 % 1,71 MIO

5,6 % 16. DREI HASELNUESSE FUER ASCHENBROEDEL Wdh

Kika 12:00:49 0,95 MIO

18,3 % 1,99 MIO

13,8 % 18. DIE SIMPSONS

PRO7 18:07:53 0,91 MIO

11,9 % 1,08 MIO

4,7 % 19. NEWSTIME

PRO7 17:58:00 0,84 MIO

11,8 % 1,11 MIO

5,1 % 20. Terra X: Faszination Erde - mit Dirk Steffens

ZDF 19:30:53 0,83 MIO

7,5 % 4,73 MIO

14,7 % 20. Marie f„ngt Feuer

ZDF 20:15:19 0,83 MIO

6,1 % 5,08 MIO

13,8 % 20. Hochzeit auf den ersten Blick

SAT.1 17:47:58 0,83 MIO

9,5 % 1,74 MIO

6,6 %

Die Marktanteile vom 26.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. DAS SUPERTALENT Folge 11

RTL 20:15:04 2,01 MIO

22,4 % 3,91 MIO

13,6 % 2. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,33 MIO

16,0 % 7,00 MIO

25,6 % 3. WILLKOMMEN BEI MARIO BARTH Folge 8

RTL 22:59:55 1,12 MIO

15,8 % 1,98 MIO

9,3 % 4. Sportschau Fuáball-Bundesliga 12. Spieltag

ARD 18:28:20 1,09 MIO

16,0 % 5,30 MIO

22,9 % 5. Helen Dorn

ZDF 20:15:15 0,88 MIO

9,6 % 5,34 MIO

17,9 % 6. Lotto am Samstag

ARD 19:56:31 0,87 MIO

11,1 % 4,62 MIO

17,7 % 7. Percy Jackson - Im Bann des Zyklopen

SAT.1 20:14:31 0,81 MIO

8,9 % 1,63 MIO

5,5 % 8. Das Adventsfest der 100.000 Lichter

ARD 20:15:00 0,80 MIO

9,1 % 6,63 MIO

23,6 % 8. MF: Live Fuáball: Bundesliga, 12. Spt.: Konferenz (Sa), NB (N)

SkyBulMfG1 17:25:44 0,80 MIO

16,3 % 1,70 MIO

10,4 % 10. EXPLOSIV - WEEKEND

RTL 19:05:44 0,76 MIO

10,3 % 1,70 MIO

6,8 % 11. The Big Bang Theory Wdh

PRO7 13:31:12 0,74 MIO

17,1 % 0,87 MIO

7,6 % 12. RTL AKTUELL

RTL 18:44:50 0,72 MIO

11,1 % 2,49 MIO

11,3 % 12. RTL NEWS

RTL 23:54:23 0,72 MIO

12,3 % 1,30 MIO

7,8 % 12. Duell der Magier

SAT.1 22:18:30 0,72 MIO

10,0 % 1,27 MIO

5,8 % 15. Galileo

PRO7 19:04:43 0,71 MIO

9,7 % 0,99 MIO

4,0 % 16. DIE SIMPSONS

PRO7 18:36:30 0,69 MIO

10,9 % 0,79 MIO

3,6 % 17. FREE BIRDS - ESST UNS AN EINEM ANDEREN TAG

VOX 20:15:00 0,68 MIO

7,4 % 1,21 MIO

4,1 % 18. NEWSTIME

PRO7 17:59:00 0,64 MIO

11,7 % 0,84 MIO

4,5 % 19. DIE SIMPSONS

PRO7 18:09:40 0,63 MIO

11,2 % 0,75 MIO

3,8 % 20. das aktuelle sportstudio

ZDF 23:02:36 0,62 MIO

9,7 % 2,44 MIO

13,0 % 21. DIE SIMPSONS

PRO7 13:02:05 0,61 MIO

14,9 % 0,73 MIO

6,8 % 22. DER HUNDEPROFI UNTERWEGS Folge 2

VOX 19:09:18 0,60 MIO

8,1 % 1,26 MIO

5,0 %

Ebenfalls stark zeigte sich die "Tagesschau", die insgesamt 6,91 Millionen auf den neusten Stand brachte (20,2 MA). Die Castingshow "The Voice of Germany" auf Sat.1 blieb mit 1,94 Millionen jungen Zuschauern weiterhin stark (14,9 MA). Im Gesamtpublikum kam die Sendung auf 3,12 Millionen Zuschauer mit einem Marktanteil von 9,0 Prozent. Das Finale der Formel 1 in Abu Dhabi, bei dem sich Rennfahrer Nico Rosberg den Weltmeistertitel gesichert hat, bescherte RTL 1,76 Millionen 14- bis 49-Jährige, was einem Marktanteil von 26,7 Prozent entspricht.Am Sonnabend lockte "Das Supertalent" mit 2,01 Millionen Zuschauern die meisten 14- bis 49-Jährigen vor die Bildschirme, wenn auch schwächer als in der Vorwoche (22,4 MA). Insgesamt schauten 3,91 Millionen Menschen zu. Das sind 13,6 Prozent Marktanteil. Die Sportschau am 12. Spieltag bescherte dem Ersten 1,09 Millionen junge Zuschauer und einen Marktanteil von 16,0 Prozent. Im Gesamtpublikum waren es 5,30 Millionen, was einem Marktanteil von 22,9 Prozent entspricht.