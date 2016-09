"Das Supertalent" weiter stark

Die Marktanteile vom 25.9.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. Tatort: Feierstunde

ARD 20:15:20 4,43 MIO

34,2 % 13,31 MIO

38,1 % 2. Tagesschau

ARD 19:59:53 2,19 MIO

20,4 % 8,38 MIO

26,5 % 3. Need for Speed

PRO7 20:14:42 1,53 MIO

13,0 % 1,90 MIO

6,0 % 4. RTL AKTUELL

RTL 18:44:51 1,30 MIO

18,4 % 3,41 MIO

16,0 % 5. SCHWIEGERTOCHTER GESUCHT Folge 3

RTL 19:05:49 1,21 MIO

13,8 % 2,70 MIO

10,1 % 6. Marvel's The Avengers

RTL 20:14:58 1,18 MIO

10,3 % 2,07 MIO

6,7 % 7. Anne Will

ARD 21:44:38 1,09 MIO

10,7 % 5,06 MIO

18,7 % 8. Navy CIS Folge 276

SAT.1 20:14:33 1,08 MIO

8,4 % 2,72 MIO

7,8 % 9. Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

SAT.1 18:53:42 1,06 MIO

12,9 % 3,18 MIO

12,5 % 10. GALILEO SPEZIAL

PRO7 19:03:32 1,03 MIO

11,9 % 1,50 MIO

5,6 % 10. Navy CIS: L.A. Folge 164

SAT.1 21:10:33 1,03 MIO

8,3 % 2,46 MIO

7,5 % 12. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:54:40 0,98 MIO

9,6 % 2,51 MIO

8,3 % 13. EXCLUSIV - WEEKEND

RTL 17:45:01 0,89 MIO

14,8 % 1,93 MIO

11,4 % 14. DIE SIMPSONS

PRO7 18:08:44 0,79 MIO

13,0 % 0,93 MIO

5,5 % 15. DIE SIMPSONS

PRO7 18:36:18 0,77 MIO

11,4 % 0,90 MIO

4,4 % 16. Findet Nemo

RTL 15:43:21 0,73 MIO

15,3 % 1,20 MIO

9,4 % 16. Scorpion Folge 39

SAT.1 22:09:19 0,73 MIO

7,9 % 1,62 MIO

6,8 % 18. RTL NEWS

RTL 16:45:50 0,71 MIO

15,1 % 1,09 MIO

8,5 % 19. Das große Backen

SAT.1 17:52:11 0,70 MIO

11,4 % 1,37 MIO

7,9 % 20. heute-journal / Wetter

ZDF 21:45:00 0,69 MIO

6,1 % 4,28 MIO

14,0 % 21. PROMI SHOPPING QUEEN Folge 12

VOX 20:15:00 0,66 MIO

6,3 % 1,29 MIO

4,6 % 22. Terra X: Mythos Wolfskind - Mogli und die wilden Kinder

ZDF 19:31:20 0,63 MIO

6,4 % 3,49 MIO

11,9 %

Die Marktanteile vom 24.9.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. DAS SUPERTALENT Folge 3

RTL 20:14:58 2,42 MIO

28,3 % 4,89 MIO

18,5 % 2. THE BIG MUSIC QUIZ Folge 1

RTL 22:59:46 1,38 MIO

20,3 % 2,54 MIO

14,7 % 3. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,26 MIO

18,0 % 6,21 MIO

25,3 % 4. Sportschau Fußball-Bundesliga 5. Spieltag

ARD 18:27:51 1,10 MIO

20,8 % 4,79 MIO

25,5 % 5. Ein starkes Team

ZDF 20:15:56 0,83 MIO

9,7 % 5,04 MIO

18,1 % 6. Das ProSieben Auswärtsspiel

PRO7 20:14:34 0,80 MIO

10,4 % 1,29 MIO

5,8 % 7. EXPLOSIV - WEEKEND

RTL 19:05:17 0,74 MIO

12,4 % 1,55 MIO

7,3 % 8. Wanderlust - Der Trip ihres Lebens

VOX 20:15:00 0,58 MIO

6,8 % 0,94 MIO

3,4 % 8. Futurama

PRO7 12:39:52 0,58 MIO

18,8 % 0,65 MIO

8,1 % 10. RTL AKTUELL

RTL 18:44:50 0,56 MIO

11,8 % 1,98 MIO

11,6 % 11. DIE SIMPSONS

PRO7 13:07:14 0,55 MIO

17,4 % 0,60 MIO

7,2 % 12. DAS SUPERTALENT Folge 3 Wdh

RTL 00:01:50 0,53 MIO

13,5 % 0,89 MIO

10,6 % 13. MEDICAL DETECTIVES Folge 172

VOX 23:06:28 0,52 MIO

7,9 % 1,06 MIO

6,4 % 13. John Rambo

SAT.1 22:28:54 0,52 MIO

7,1 % 1,21 MIO

6,3 % 15. LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT Folge 236 Wdh

VOX 00:58:50 0,51 MIO

14,4 % 0,78 MIO

10,6 % 16. Zwei vom alten Schlag

SAT.1 20:14:28 0,50 MIO

5,8 % 0,99 MIO

3,7 % 16. DIE SIMPSONS

PRO7 18:38:35 0,50 MIO

10,7 % 0,58 MIO

3,5 % 16. DIE SIMPSONS

PRO7 18:10:49 0,50 MIO

12,5 % 0,57 MIO

4,0 % 19. Sportschau

ARD 17:59:55 0,49 MIO

13,3 % 2,74 MIO

20,8 % 20. Fresh Off the Boat

PRO7 13:36:01 0,48 MIO

14,4 % 0,50 MIO

5,8 % 20. Donna Leon - Reiches Erbe

ARD 20:15:57 0,48 MIO

5,6 % 3,78 MIO

13,6 % 22. Der Hundeprofi Folge 1

VOX 19:07:56 0,47 MIO

7,8 % 1,26 MIO

6,0 % 23. LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT Folge 815 Wdh

VOX 00:05:55 0,46 MIO

9,6 % 0,79 MIO

7,5 %

Von der Vorarbeit des "Tatorts" profitierte letztendlich "", die mit ihrer Sendung zum Phänomen Donald Trump noch 5,06 Millionen Zuschauer dranbleiben ließ (Marktanteil: 18,7 Prozent). Vor dem "Tatort" hatten bereits 8,38 Millionen Zuschauer die "" eingeschaltet und der Nachrichtensendung 26,5 Prozent Marktanteil beschert.In der jungen Zielgruppe war die einzige Frage, wer am besten mit dem "Tatort" würde mithalten können. Denn der spielte mit 4,43 Millionen jungen Zuschauern und 34,2 Prozent Marktanteil selbstverständlich in einer eigenen Liga. Die Antwort: Pro Sieben. Die Unterföhringer kamen mit "" in der jungen Zielgruppe auf 1,53 Millionen Zuschauer und ordentliche 13,0 Prozent Marktanteil. RTL fiel mit der Marvel-Verfilmung "", die auf 1,18 Millionen Zuschauer und 10,3 Prozent Marktanteil kam, schon etwas ab.Am Samstag indes war RTL das Maß aller Dinge in der jungen Zielgruppe: "" brachte es auf sehr gute 2,42 Millionen Zuschauer und 28,3 Prozent Marktanteil. Besonders positiv für die Kölner: Im Anschluss blieben 1,38 Millionen junge Zuschauer dran und bescherten "" zu später Stunde einen Marktanteil von 20,3 Prozent. Pro Sieben konnte mit dem TV-Experiment "" derweil nicht so viele Zuschauer überzeugen wie erhofft: Mit 800.000 Zuschauern aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und einem Marktanteil von 10,4 Prozent bliebt das Format deutlich unter seinen Möglichkeiten.Insgesamt war am Samstag "" im ZDF die zuschauerstärkste Sendung. Die Krimi-Reihe setzte sich mit 5,06 Millionen Zuschauern (MA: 18,6 Prozent) allerdings nur knapp gegen RTLs "Supertalent" durch, das auf 4,89 Millionen Zuschauer kam. Die ARD überzeugte derweil mit "" immerhin 3,78 Millionen Zuschauer und holte 13,6 Prozent Marktanteil. ire