An diein der vorigen Woche kam der Wiesbadener "Tatort" an diesem Sonntag nicht heran, mit fast 9 Millionen Zuschauern sicherte sich der Krimi aber natürlich locker den Tagessieg bei Jung und Alt. Am Samstag konnte Sky dank des Spitzenspiels Dortmund - Bayern einen neuen Bundesliga-Saisonrekord bejubeln.

"Das Supertalent" siegt am Samstag

Die Marktanteile vom 20.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. Tatort: Es lebe der Tod

ARD 20:15:22 2,68 MIO

19,4 % 8,82 MIO

23,6 % 2. Tagesschau

ARD 19:59:54 2,09 MIO

17,1 % 7,37 MIO

20,9 % 3. The Voice of Germany

SAT.1 20:15:47 2,01 MIO

15,2 % 3,39 MIO

9,6 % 4. Die Tribute von Panem - Catching Fire

PRO7 20:14:43 1,75 MIO

13,9 % 2,44 MIO

7,2 % 5. Der Hobbit - Eine unerwartete Reise

RTL 20:14:59 1,55 MIO

13,7 % 2,66 MIO

8,8 % 6. SCHWIEGERTOCHTER GESUCHT Folge 9

RTL 19:05:36 1,39 MIO

13,1 % 3,43 MIO

10,8 % 7. RTL AKTUELL

RTL 18:44:54 1,29 MIO

13,9 % 4,06 MIO

14,6 % 8. Hochzeit auf den ersten Blick

SAT.1 17:48:28 1,13 MIO

12,4 % 2,17 MIO

8,0 % 9. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:53:27 1,07 MIO

9,1 % 1,94 MIO

5,6 % 10. Galileo

PRO7 19:04:43 0,98 MIO

9,3 % 1,45 MIO

4,6 % 10. GRILL DEN HENSSLER Folge 7

VOX 20:14:39 0,98 MIO

8,2 % 2,01 MIO

6,3 % 12. EXCLUSIV - WEEKEND

RTL 17:45:11 0,96 MIO

12,0 % 2,79 MIO

11,7 % 13. Anne Will

ARD 21:43:31 0,89 MIO

8,0 % 4,80 MIO

16,4 % 14. LUKE! Die Woche und ich

SAT.1 22:30:12 0,85 MIO

9,5 % 1,26 MIO

5,4 % 15. BAUER SUCHT FRAU Folge 6

RTL 16:45:02 0,83 MIO

12,2 % 2,05 MIO

10,1 % 16. Harry Potter und der Halbblutprinz

SAT.1 14:42:04 0,79 MIO

12,5 % 1,43 MIO

7,8 % 16. HOT ODER SCHROTT - DIE ALLESTESTER Folge 8

VOX 19:12:09 0,79 MIO

7,3 % 1,53 MIO

4,8 % 18. Terra X: Faszination Erde - mit Dirk Steffens

ZDF 19:30:10 0,76 MIO

6,8 % 4,41 MIO

13,3 % 19. RTL NEWS

RTL 16:31:06 0,75 MIO

11,4 % 1,62 MIO

8,8 % 20. DIE SIMPSONS

PRO7 18:37:13 0,74 MIO

8,3 % 0,93 MIO

3,4 % 20. DAS SUPERTALENT Folge 10

RTL 14:29:56 0,74 MIO

12,1 % 1,60 MIO

9,4 %

Die Marktanteile vom 19.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. DAS SUPERTALENT Folge 10

RTL 20:14:56 2,29 MIO

22,7 % 4,83 MIO

15,9 % 2. RTL BOXEN: COUNTDOWN

RTL 22:29:59 1,41 MIO

14,6 % 3,19 MIO

12,1 % 3. RTL BOXEN: VOR DEM KAMPF

RTL 22:54:17 1,25 MIO

13,7 % 3,23 MIO

13,4 % 4. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,24 MIO

14,6 % 6,73 MIO

23,8 % 5. RTL BOXEN: DER KAMPF - M. HUCK VS. D. KUCHER

RTL 23:20:41 1,18 MIO

15,4 % 3,73 MIO

18,7 % 6. Sportschau Fußball-Bundesliga 11. Spieltag

ARD 18:28:08 1,10 MIO

14,6 % 5,48 MIO

22,3 % 7. Zielfahnder - Flucht in die Karpaten

ARD 20:16:38 0,97 MIO

9,5 % 5,03 MIO

16,3 % 8. MF: Live Fußball: Bundesliga, 11. Spt., TSdW: Dortmund - FC Bayern (N)

SkyBulMfG1 18:49:57 0,77 MIO

9,5 % 1,44 MIO

5,4 % 8. EXPLOSIV - WEEKEND

RTL 19:06:31 0,77 MIO

9,7 % 1,65 MIO

6,3 % 10. das aktuelle sportstudio

ZDF 22:59:35 0,76 MIO

9,9 % 2,56 MIO

12,8 % 11. RTL AKTUELL

RTL 18:44:45 0,70 MIO

9,3 % 2,21 MIO

9,3 % 12. RTL BOXEN: SIEGEREHRUNG UND HIGHLIGHTS

RTL 00:14:00 0,69 MIO

12,4 % 1,99 MIO

14,6 % 13. Der Kaufhaus Cop

SAT.1 20:14:31 0,68 MIO

6,8 % 1,23 MIO

4,0 % 13. Deutschland tanzt

PRO7 20:14:30 0,68 MIO

7,1 % 1,10 MIO

4,0 % 13. The Big Bang Theory

PRO7 17:33:38 0,68 MIO

12,0 % 0,94 MIO

5,3 % 16. Live Fußball: Bundesliga, 11. Spt., TSdW: Dortmund - FC Bayern

SkyBuLi1 18:49:57 0,67 MIO

8,3 % 1,26 MIO

4,7 % 16. DER BLAULICHT REPORT Folge 84 Wdh

RTL 12:44:09 0,67 MIO

17,1 % 1,36 MIO

13,2 % 18. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:55:49 0,65 MIO

7,8 % 1,70 MIO

6,1 % 18. heute-journal / Wetter

ZDF 22:44:28 0,65 MIO

6,8 % 2,63 MIO

10,4 % 20. The Big Bang Theory Wdh

PRO7 11:40:15 0,64 MIO

20,4 % 0,85 MIO

10,3 % 20. K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 18:58:02 0,64 MIO

8,4 % 1,89 MIO

7,6 % 22. BEST OF...! - DEUTSCHLANDS SCHNELLSTE RANKINGSHOW Folge 46

RTL 17:44:50 0,63 MIO

10,1 % 1,49 MIO

7,5 % 22. THE WALKING DEAD Folge 74

RTL II 23:22:07 0,63 MIO

8,3 % 0,95 MIO

4,8 % 22. AUF STREIFE

SAT.1 15:58:58 0,63 MIO

12,7 % 1,56 MIO

10,8 %

Insgesamt 8,82 Millionen Zuschauer ließen das Wochenende am Sonntagabend mit dem "Tatort: Es lebe der Tod" ausklingen und bescherten dem Ersten damit einen sehr guten Marktanteil von 23,6 Prozent. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war der Krimi mit 2,68 Millionen Zuschauern (19,4 Prozent Marktanteil) nicht zu schlagen.Sehr stark präsentierte sich erneut "The Voice of Germany": Mit 2,01 Millionen Jüngeren und 15,2 Prozent Marktanteil setzte sich die Castingshow bei Sat 1 klar gegen die Sonntagsfilme "Die Tribute von Panem - Catching Fire" bei Pro Sieben (1,75 Mio./13,9 Prozent MA) und "Der Hobbit - Eine unerwartete Reise" bei RTL durch (1,55 Mio./13,7 Prozent MA).Am Samstag versammelte "Das Supertalent" die meisten Jüngeren vor den Bildschirmen: Die RTL-Castingshow sicherte sich mit 2,29 Millionen 14- bis 49-Jährigen (22,7 Prozent MA) mit großem Abstand Platz 1 in der Tageswertung. Zuschauerstärkste Sendung des Tages war die "Tagesschau", die insgesamt 6,73 Millionen Zuschauer auf die Couch lockte. Im Anschluss hatte ebenfalls Das Erste mit dem Krimi "Zielfahnder - Flucht in die Karpaten" die Nase vorne, der mit 5,03 Millionen Zuschauern 16,3 Prozent Marktanteil erzielte.Sehr erfolgreich verlief der Samstag auch für Sky: Das Bundesliga-Spitzenspiel Borussia Dortmund gegen Bayern München lockte insgesamt 1,44 Millionen Zuschauer zu dem Pay-TV-Sender - ein neuer Bestwert für die laufende Saison. In der jungen Zielgruppe erreichte die Live-Übertragung mit 770.000 Fans sogar einen starken Marktanteil von 9,5 Prozent. dh