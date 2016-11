Kieler "Tatort" landet hauchdünn vor "The Voice of Germany"

Der TV-Sonntag gehörte mal wieder der ARD und dem "Tatort": Der Kieler Krimi "Borowski und das verlorene Mädchen" holte insgesamt 8,43 Millionen Zuschauer ab und kam auf einen gewohnt starken Marktanteil von 22,6 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen landete der "Tatort" diesmal ganz vorne - und zwar hauchdünn vor "The Voice of Germany".

"Das Supertalent" bleibt am Samstag stark

Die Marktanteile vom 6.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen

ARD 20:15:20 2,50 MIO

18,2 % 8,43 MIO

22,6 % 2. The Voice of Germany

SAT.1 20:14:27 2,45 MIO

18,5 % 4,19 MIO

11,8 % 3. Tagesschau

ARD 19:59:55 1,89 MIO

15,9 % 7,33 MIO

21,0 % 4. The Return of the First Avenger

RTL 20:15:02 1,58 MIO

12,5 % 2,90 MIO

8,6 % 5. SCHWIEGERTOCHTER GESUCHT Folge 8

RTL 19:07:02 1,46 MIO

14,0 % 3,30 MIO

10,4 % 6. RTL AKTUELL

RTL 18:44:51 1,45 MIO

15,5 % 4,46 MIO

15,6 % 7. Der Butler

PRO7 20:14:25 1,35 MIO

10,6 % 2,13 MIO

6,2 % 8. Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

SAT.1 18:53:33 1,26 MIO

12,5 % 3,89 MIO

12,6 % 9. EXCLUSIV - WEEKEND

RTL 17:45:06 1,24 MIO

14,9 % 3,18 MIO

12,9 % 10. Galileo

PRO7 19:03:58 1,14 MIO

10,9 % 1,58 MIO

5,0 % 11. LUKE! Die Woche und ich

SAT.1 22:28:24 1,12 MIO

12,5 % 1,68 MIO

7,3 % 12. Harry Potter und der Feuerkelch

SAT.1 16:03:45 1,08 MIO

14,5 % 1,89 MIO

8,6 % 13. Anne Will

ARD 21:44:07 1,03 MIO

8,8 % 5,09 MIO

16,7 % 14. GRILL DEN HENSSLER Folge 5

VOX 20:15:00 1,02 MIO

8,7 % 2,05 MIO

6,6 % 15. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:55:00 1,01 MIO

8,9 % 2,86 MIO

8,4 % 16. HOT ODER SCHROTT - DIE ALLESTESTER Folge 6

VOX 19:14:34 0,90 MIO

8,5 % 1,75 MIO

5,4 % 17. NEWSTIME

PRO7 17:59:00 0,89 MIO

11,1 % 1,29 MIO

5,5 % 18. heute-journal / Wetter

ZDF 21:43:47 0,85 MIO

6,6 % 4,57 MIO

13,5 % 18. DIE SIMPSONS

PRO7 18:36:43 0,85 MIO

9,3 % 1,02 MIO

3,7 % 20. BAUER SUCHT FRAU Folge 4

RTL 16:45:56 0,80 MIO

11,3 % 1,96 MIO

9,5 % 21. SPIEGEL TV

RTL 22:55:19 0,75 MIO

10,0 % 1,37 MIO

7,0 % 22. The Expendables

PRO7 22:52:02 0,70 MIO

11,8 % 1,23 MIO

8,3 %

Die Marktanteile vom 5.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. DAS SUPERTALENT Folge 8

RTL 20:15:01 2,29 MIO

23,2 % 4,52 MIO

15,4 % 2. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,74 MIO

19,4 % 7,44 MIO

26,0 % 3. WILLKOMMEN BEI MARIO BARTH Folge 5

RTL 22:59:35 1,34 MIO

17,9 % 2,40 MIO

11,8 % 4. Sportschau Fußball-Bundesliga 10. Spieltag

ARD 18:29:01 1,28 MIO

17,1 % 5,87 MIO

24,1 % 5. Lotto am Samstag

ARD 19:56:46 1,22 MIO

14,0 % 5,49 MIO

19,8 % 6. RTL NEWS

RTL 23:51:17 1,11 MIO

17,0 % 1,82 MIO

10,9 % 6. Tödliche Geheimnisse

ARD 20:15:45 1,11 MIO

11,0 % 5,13 MIO

16,8 % 8. Galileo Big Pictures

PRO7 20:14:27 1,04 MIO

11,0 % 1,61 MIO

5,8 % 9. EXPLOSIV - WEEKEND

RTL 19:05:23 0,94 MIO

11,6 % 2,04 MIO

7,7 % 10. heute-journal / Wetter

ZDF 22:44:31 0,90 MIO

9,9 % 3,31 MIO

13,1 % 11. Der Quiz-Champion

ZDF 20:15:11 0,84 MIO

8,5 % 4,81 MIO

16,1 % 12. RTL AKTUELL

RTL 18:44:50 0,78 MIO

11,1 % 2,61 MIO

11,3 % 13. Galileo

PRO7 19:03:29 0,75 MIO

9,3 % 1,12 MIO

4,3 % 14. Kindsköpfe

SAT.1 20:14:52 0,73 MIO

7,2 % 1,25 MIO

4,1 % 15. das aktuelle sportstudio

ZDF 23:00:40 0,72 MIO

10,5 % 2,16 MIO

11,9 % 15. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:56:49 0,72 MIO

8,1 % 1,73 MIO

6,1 % 17. DIE SIMPSONS

PRO7 18:09:33 0,69 MIO

10,9 % 0,82 MIO

4,0 % 17. NEWSTIME

PRO7 17:59:00 0,69 MIO

11,4 % 0,86 MIO

4,5 % 19. K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 19:26:50 0,67 MIO

8,1 % 1,81 MIO

6,8 % 20. Sportschau

ARD 18:00:03 0,66 MIO

10,6 % 3,76 MIO

19,1 % 20. DIE SIMPSONS

PRO7 18:36:08 0,66 MIO

9,6 % 0,83 MIO

3,7 % 20. DER BLAULICHT REPORT Folge 72 Wdh

RTL 12:45:40 0,66 MIO

16,6 % 1,39 MIO

13,1 %

Nur 50.000 Zuschauer aus der werberelevanten Zielgruppe trennten den ARD-Kultkrimi (2,50 Millionen Zuschauer) und die Castingshow auf Sat 1 (2,45 Millionen) an diesem Sonntag. Aufgrund der längeren Sendezeit gegenüber dem "Tatort" kam "The Voice of Germany" dennoch auf einen in der Spitze höheren Marktanteil beim jungen Publikum (18,5 gegenüber 18,2 Prozent MA). Geschlagen geben musste sich dagegen RTL, das mit dem Hollywood-Blockbusterauf 1,58 Millionen Zuseher in der Zielgruppe und 12,5 Prozent MA kam.Am Samstag war der Kölner Privatsender allerdings das Maß aller Dinge beim jungen Publikum:holte mit 2,29 Millionen Zuschauer und einem starken Marktanteil von 23,2 Prozent die beste Einschaltquote und verbesserte sich im Vergleich zur Vorwoche sogar minimal.Beim Gesamtpublikum kam das Castingformat auf ebenfalls gute 15,4 Prozent MA (4,52 Millionen Zuschauer). Die Nase vorne hatten allerdings die Öffentlich-Rechtlichen: Der TTIP-Thrillerin der ARD kam auf 5,13 Millionen Zuseher und 16,8 Prozent MA. Knapp dahinter platziert sich das ZDF mit(4,81 Millionen, 16,1 Prozent MA). Die höchste Einschaltquote des Tages sicherte sich dieum 20 Uhr mit 26,0 Prozent MA und 7,44 Millionen Zuschauern. tt