Pro Sieben verpatzt den Start von "Deutschland tanzt"

Die Marktanteile vom 13.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. Tatort - Taxi nach Leipzig

ARD 20:15:31 3,74 MIO

26,3 % 11,46 MIO

30,3 % 2. The Voice of Germany

SAT.1 20:14:15 2,33 MIO

17,4 % 3,71 MIO

10,5 % 3. Tagesschau

ARD 19:59:52 2,06 MIO

16,5 % 7,31 MIO

20,6 % 4. FORMEL 1 - BRASILIEN, DAS RENNEN

RTL 17:10:00 1,92 MIO

20,0 % 6,83 MIO

24,2 % 5. FORMEL 1 - NACH DEM RENNEN

RTL 20:11:25 1,69 MIO

12,5 % 4,36 MIO

11,8 % 6. Sonntagsmörder

ARD 21:43:10 1,67 MIO

14,5 % 4,82 MIO

16,1 % 7. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:54:30 1,31 MIO

10,9 % 2,53 MIO

7,3 % 8. Hochzeit auf den ersten Blick

SAT.1 17:45:12 1,30 MIO

13,5 % 2,41 MIO

8,5 % 9. 22 Jump Street

RTL 20:23:46 1,27 MIO

9,4 % 1,74 MIO

4,9 % 10. LUKE! Die Woche und ich

SAT.1 22:31:56 1,24 MIO

15,0 % 1,68 MIO

7,8 % 11. Die Tribute von Panem - The Hunger Games

PRO7 20:14:29 1,20 MIO

9,4 % 1,70 MIO

5,1 % 12. FORMEL 1 - BRASILIEN, VOR DEM RENNEN

RTL 16:52:53 1,16 MIO

16,7 % 5,07 MIO

24,2 % 13. Galileo

PRO7 19:06:00 1,07 MIO

9,6 % 1,46 MIO

4,5 % 14. GRILL DEN HENSSLER Folge 6

VOX 20:15:00 1,06 MIO

8,9 % 2,11 MIO

6,7 % 15. HOT ODER SCHROTT - DIE ALLESTESTER Folge 7

VOX 19:13:51 1,04 MIO

9,2 % 1,78 MIO

5,4 % 16. Harry Potter und der Orden des Phönix

SAT.1 15:08:56 0,96 MIO

14,9 % 1,74 MIO

9,1 % 17. DIE SIMPSONS

PRO7 18:38:17 0,85 MIO

8,7 % 1,06 MIO

3,7 % 18. SPIEGEL TV

RTL 22:27:57 0,78 MIO

8,7 % 1,38 MIO

5,9 % 19. heute / Wetter

ZDF 18:59:50 0,76 MIO

7,2 % 3,92 MIO

12,8 % 20. DIE SIMPSONS

PRO7 18:11:07 0,74 MIO

8,5 % 0,93 MIO

3,5 % 20. PROMINENT! Folge 46

VOX 23:20:25 0,74 MIO

13,6 % 1,53 MIO

10,7 % 22. Rosamunde Pilcher: Erdbeeren im Frühling

ZDF 20:15:14 0,73 MIO

5,1 % 4,95 MIO

13,1 %

Die Marktanteile vom 12.11.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. DAS SUPERTALENT Folge 9

RTL 20:15:05 2,05 MIO

20,3 % 4,41 MIO

14,8 % 2. WILLKOMMEN BEI MARIO BARTH Folge 6

RTL 23:00:18 1,24 MIO

17,8 % 2,28 MIO

11,5 % 3. Tagesschau

ARD 20:00:00 1,13 MIO

12,9 % 4,88 MIO

17,0 % 4. EXPLOSIV - WEEKEND

RTL 19:26:54 1,07 MIO

13,3 % 2,39 MIO

9,0 % 5. Urlaubsreif

SAT.1 20:14:43 0,99 MIO

9,6 % 1,67 MIO

5,5 % 6. EXPLOSIV - WEEKEND

RTL 19:05:34 0,90 MIO

12,5 % 2,58 MIO

10,8 % 6. RTL NEWS

RTL 23:51:02 0,90 MIO

15,2 % 1,68 MIO

10,4 % 8. NEWSTIME

PRO7 17:35:00 0,85 MIO

14,8 % 1,08 MIO

5,9 % 9. Spiel für Dein Land Folge 2

ARD 20:14:45 0,81 MIO

8,4 % 3,64 MIO

12,7 % 9. John Carter - Zwischen zwei Welten

VOX 20:15:00 0,81 MIO

7,9 % 1,51 MIO

5,0 % 11. The Big Bang Theory

PRO7 17:08:18 0,78 MIO

14,3 % 0,97 MIO

5,6 % 12. RTL AKTUELL

RTL 18:44:54 0,77 MIO

11,1 % 2,90 MIO

13,0 % 13. Der Kommissar und das Meer

ZDF 20:14:46 0,76 MIO

7,2 % 6,50 MIO

20,4 % 13. The Big Bang Theory

PRO7 16:42:47 0,76 MIO

15,3 % 0,98 MIO

6,2 % 15. Deutschland tanzt

PRO7 20:14:35 0,73 MIO

8,3 % 1,27 MIO

5,0 % 16. K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 19:26:54 0,71 MIO

9,1 % 2,14 MIO

8,4 % 17. K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 18:57:19 0,69 MIO

9,5 % 2,03 MIO

8,5 % 18. Step Up: Miami Heat

PRO7 17:46:24 0,68 MIO

10,3 % 0,83 MIO

3,9 % 18. DER HUNDEPROFI UNTERWEGS Folge 4

VOX 19:07:33 0,68 MIO

8,7 % 1,70 MIO

6,6 % 18. HUNDKATZEMAUS Folge 46

VOX 17:55:09 0,68 MIO

10,5 % 1,56 MIO

7,5 % 21. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:55:36 0,67 MIO

7,8 % 1,86 MIO

6,6 % 22. Deutschland tanzt' - Der Countdown

PRO7 19:35:43 0,63 MIO

7,6 % 0,89 MIO

3,3 %

Sat 1 bemühte sich zwar nach Kräften, einigermaßen mitzuhalten. "" musste gegenüber der Vorwoche allerdings einige Zuschauer abgeben und brachte es auf - immer noch sehr gute - 17,4 Prozent Marktanteil. Der Schwestersender Pro Sieben kam mit "" derweil nicht über 1,20 Millionen jungen Zuschauer und 9,4 Prozent Marktanteil hinaus, RTL erzielte mit "" exakt den gleichen Marktanteil.Zuvor hatten die Kölner bereits dasaus Brasilien übertragen - und dieses erzielte sehr gute Werte, was wohl daran lag, dass Mercedes-Pilot Nico Rosberg den WM-Titel hätte klarmachen können. Insgesamt kam das Rennen auf 6,83 Millionen Zuschauer und 24,2 Prozent Marktanteil. In der jungen Zielgruppe erzielte das Rennen 20,6 Prozent Marktanteil bei 1,92 Millionen Zuschauern.Nachdem "Got to dance" mit Palina Rojinski vor gut einem Jahr gefloppt war, versucht es Pro Sieben erneut mit einer Tanzshow. "" konnte allerdings zum Start am Samstag jedoch nicht überzeugen: Die von Lena Gercke moderierte und mehr oder weniger prominent besetzte Show lockte zur besten Sendezeit lediglich 730.000 junge Zuschauer vor die Bildschirme, was schwache 8,3 Prozent Marktanteil bedeutete. Insgesamt schalteten 1,27 Millionen Zuschauer ein (MA: 5,0 Prozent).Besser machte es Sat 1: Die Komödie "" mit Drew Barrymore und Adam Sandler erzielte in der jungen Zielgruppe 9,6 Prozent Marktanteil, was deutlich über dem Senderschnitt liegt. Auch Vox kann mit dem Samstag zufrieden sein: Das Science-Fiction-Epos "" brachte es bei 810.000 jungen Zuschauern auf 7,9 Prozent Marktanteil. Den Tagessieg holte sich erwartungsgemäß RTL: "" präsentierte sich mit 2,05 Millionen Zuschauern und 20,3 Prozent in der jungen Zielgruppe weiter stark, im Anschluss kam "Willkommen bei Mario Barth" noch auf sehr gute 17,4 Prozent Marktanteil bei 1,24 Millionen jungen Zuschauern. ire