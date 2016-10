Der letzte Film von Götz George versammelte am Tag der Deutschen Einheit rund 5 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Das Überraschungs-Special von "Wer wird Millionär?" lockte zur gleichen Zeit etwa ebenso viele Zuschauer an. Am Sonntag war der zweite "Tatort" aus Dresden die zuschauerstärkste Sendung des Tages.

Gute Quoten für zweiten "Tatort" aus Dresden

Die Marktanteile vom 3.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. Tagesschau

ARD 19:59:53 1,66 MIO

15,6 % 7,05 MIO

22,1 % 2. WER WIRD MILLIONÄR ? DAS ÜBERRASCHUNGS-SPECIAL Folge 25

RTL 20:15:00 1,65 MIO

13,4 % 5,12 MIO

15,4 % 3. NOAH

PRO7 20:14:23 1,63 MIO

13,7 % 2,64 MIO

8,3 % 4. DIE PINGUINE AUS MADAGASCAR

SAT.1 20:14:13 1,41 MIO

11,2 % 2,18 MIO

6,3 % 5. ADAM SUCHT EVA - GESTRANDET IM PARADIES Folge 3

RTL 22:31:44 1,26 MIO

14,7 % 2,89 MIO

13,5 % 6. CLUB DER ROTEN BÄNDER Folge 2

VOX 21:10:58 1,12 MIO

8,8 % 1,64 MIO

4,9 % 7. EXCLUSIV SPEZIAL: MONICA LIERHAUS - MEIN WEG ZURÜCK INS LEBEN

RTL 19:06:15 1,07 MIO

12,0 % 2,66 MIO

9,5 % 7. CLUB DER ROTEN BÄNDER Folge 1

VOX 20:15:00 1,07 MIO

8,6 % 1,54 MIO

4,4 % 9. Böse Wetter - Das Geheimnis der Vergangenheit

ARD 20:17:09 1,06 MIO

8,3 % 5,06 MIO

14,5 % 9. RTL AKTUELL

RTL 18:44:53 1,06 MIO

14,2 % 2,97 MIO

12,4 % 11. Tödliche Gefühle

ZDF 20:14:56 0,95 MIO

7,5 % 3,93 MIO

11,3 % 12. Galileo Big Pictures

PRO7 17:11:04 0,93 MIO

12,4 % 1,43 MIO

6,2 % 13. The Wolf of Wall Street

ZDF 22:01:29 0,86 MIO

11,8 % 1,87 MIO

10,5 % 14. heute-journal / Wetter

ZDF 21:44:06 0,77 MIO

6,2 % 3,52 MIO

10,8 % 15. Dinosaurier - Im Reich der Giganten

SAT.1 18:16:09 0,70 MIO

8,9 % 1,37 MIO

5,5 % 15. SAT.1 NACHRICHTEN

SAT.1 19:54:00 0,70 MIO

6,9 % 1,31 MIO

4,2 % 17. NEWSTIME

PRO7 16:59:00 0,67 MIO

11,0 % 0,94 MIO

5,4 % 18. Alles im Fluss - Leben auf dem Hausboot

ZDF 19:30:30 0,62 MIO

6,4 % 2,97 MIO

9,9 % 18. CROCODILE DUNDEE - EIN KROKODIL ZUM KUESSEN

KABEL 1 20:14:30 0,62 MIO

4,9 % 1,47 MIO

4,3 % 20. CROCODILE DUNDEE II

KABEL 1 22:07:51 0,61 MIO

7,8 % 1,53 MIO

8,0 % 21. Castle

KABEL 1 19:15:48 0,57 MIO

6,1 % 1,09 MIO

3,7 % 22. Die letzte Festung

SAT.1 22:00:46 0,56 MIO

7,3 % 0,81 MIO

4,3 % 22. DIE GROSSE TRÖDELTRUPP-AUKTIONSNACHT Folge 4

RTL II 16:48:26 0,56 MIO

7,7 % 1,21 MIO

5,5 %

Die Marktanteile vom 2.10.2016

Platz Sender Sendung Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. Tatort: Der König der Gosse

ARD 20:16:36 2,20 MIO

19,8 % 7,74 MIO

23,9 % 2. Bad Neighbors

RTL 20:14:58 1,63 MIO

14,8 % 2,35 MIO

7,4 % 3. Tagesschau

ARD 19:59:54 1,62 MIO

17,4 % 7,09 MIO

24,2 % 4. ADAM SUCHT EVA - GESTRANDET IM PARADIES Folge 2

RTL 22:05:05 1,52 MIO

16,2 % 2,39 MIO

9,5 % 5. The Lego Movie

PRO7 20:14:31 1,34 MIO

12,2 % 1,97 MIO

6,2 % 6. SCHWIEGERTOCHTER GESUCHT Folge 4

RTL 19:06:26 1,28 MIO

15,6 % 2,76 MIO

10,6 % 6. RTL AKTUELL

RTL 18:44:53 1,28 MIO

17,7 % 3,63 MIO

16,0 % 8. Galileo

PRO7 19:04:57 1,13 MIO

13,8 % 1,68 MIO

6,5 % 9. Navy CIS Folge 277

SAT.1 20:14:51 1,10 MIO

10,1 % 2,67 MIO

8,3 % 10. Navy CIS: L.A. Folge 165

SAT.1 21:13:15 1,08 MIO

9,8 % 2,61 MIO

8,3 % 11. EXCLUSIV - WEEKEND

RTL 17:44:57 0,97 MIO

15,6 % 2,60 MIO

13,5 % 12. FORMEL 1 - MALAYSIA, DAS RENNEN

RTL 09:03:52 0,86 MIO

23,3 % 3,16 MIO

30,7 % 13. The Dark Knight

PRO7 22:08:08 0,85 MIO

12,5 % 1,10 MIO

6,5 % 14. Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

SAT.1 18:54:33 0,81 MIO

10,2 % 2,90 MIO

11,5 % 15. PROMI SHOPPING QUEEN Folge 4

VOX 20:15:00 0,79 MIO

7,9 % 1,61 MIO

5,8 % 16. DIE SIMPSONS

PRO7 18:36:54 0,78 MIO

11,0 % 1,00 MIO

4,5 % 17. heute-journal / Wetter

ZDF 21:44:18 0,77 MIO

7,1 % 4,37 MIO

14,5 % 17. Scorpion Folge 40

SAT.1 22:10:47 0,77 MIO

8,2 % 1,81 MIO

7,3 % 19. Das große Backen

SAT.1 17:53:05 0,75 MIO

11,9 % 1,71 MIO

8,7 % 19. PROMINENT! Folge 40

VOX 23:29:39 0,75 MIO

12,0 % 1,47 MIO

10,0 % 21. DIE SIMPSONS

PRO7 18:09:18 0,74 MIO

11,7 % 0,99 MIO

5,1 % 22. DAS SUPERTALENT Folge 4

RTL 15:44:04 0,72 MIO

13,4 % 1,53 MIO

9,7 %

Passend zum Tag der Deutschen Einheit war die staatstragende "Tagesschau" am Montag mit 7,05 Millionen Zuschauern die meistgesehene Sendung des Tages. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen führt die Nachrichtensendung mit 1,66 Millionen Zuschauern die Tageswertung an. Im Anschluss teilten sich Das Erste und RTL das Gros der Zuschauer fast brüderlich auf: 5,12 Millionen Zuschauern entschieden sich für das Überraschungs-Special von "Wer wird Millionär?", 5,06 Millionen für den TV-Film "Böse Wetter - Das Geheimnis der Vergangenheit" mit Götz George im Ersten.In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen setzte sich WWM mit 1,65 Millionen Zuschauern (13,4 Prozent Marktanteil) knapp gegen das Historienspektakel "Noah" bei Pro Sieben durch, das mit 1,63 Millionen Zuschauern 13,7 Prozent Marktanteil erzielte. Der Animationsfilm "Die Pinguine aus Madagascar" bei Sat 1 erreichte mit 1,41 Millionen Jüngeren 11,2 Prozent Marktanteil.Am Sonntag setzte sich wie gewohnt der "Tatort" durch: Der zweite Fall des neuen Ermittlerteams in Dresden lockte insgesamt 7,74 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme und erreichte damit einen Marktanteil von 23,9 Prozent. In der jungen Zielgruppe erzielte der "Tatort: Der König der Gosse" mit 2,2 Millionen Zuschauern ebenfalls einen starken Marktanteil von 19,8 Prozent. RTL erzielte mit "Bad Neighbors" mit 1,63 Millionen Zuschauern 14,8 Prozent Marktanteil, Pro Sieben holte mit "The Lego Movie" mit 1,34 Millionen Jüngeren 12,2 Prozent Marktanteil. dh