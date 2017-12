Die TV-Marktanteile im November

Quote: 1. 12,3 % 9,0 % 2. 10,4 % 4,8 % 3. 8,8 % 6,6 % 4. 7,3 % 5,2 % 5. 6,3 % 11,3 % 6. 5,8 % 13,5 % 7. 5,3 % 3,1 % 8. 4,6 % 3,3 % 9. 2,0 % 1,7 % 10. 2,0 % 1,6 % 11. 1,8 % 1,0 % 12. 1,7 % 3,0 % 13. 1,7 % 1,6 % 14. 1,4 % 0,7 % 15. 1,3 % 1,3 % 16. 1,2 % 1,0 % 17. 1,2 % 1,0 % 18. 1,2 % 0,4 % 19. 1,2 % 0,8 % 20. 1,1 % 0,7 % 21. 1,1 % 0,7 % 22. 1,1 % 0,8 % 23. 1,0 % 2,3 % 24. 0,9 % 2,4 % 25. 0,9 % 1,0 % 26. 0,8 % 0,8 % 27. 0,8 % 2,0 % 28. 0,8 % 1,1 % 29. 0,7 % 0,8 % 30. 0,7 % 1,3 % 31. 0,7 % 1,1 % 32. 0,6 % 1,8 % 33. 0,6 % 0,5 % 34. 0,6 % 1,8 % 35. 0,5 % 1,1 % 36. 0,4 % 1,0 % 38. 0,3 % 0,1 % 39. 0,3 % 0,5 % 40. 0,3 % 0,2 % 41. 0,2 % 0,1 % 42. 0,2 % 0,3 % 43. 0,1 % 0,1 % 44. 0,1 % 0,1 %

Im Schnitt kam Pro Sieben im November auf einen Marktanteil von 10,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - der beste Wert in diesem Jahr. Nur im März hatte der Sender bislang einen zweistelligen Marktanteil erzielt. Vor allem Shows wie "Schlag den Henssler", "Das Duell um die Welt", "Beginner gegen Gewinner" und natürlich "The Voice of Gemany" haben zu dem Aufschwung beigetragen.Sat 1 konnte seine aufsteigende Form aus dem Oktober bestätigen und kommt unter dem Strich auf 8,8 Prozent Marktanteil - immerhin der zweitbeste Monatswert in diesem Jahr. Quotenbringer waren im November das "Sat 1 Frühstücksfensehen", die Late Night Show "Luke! Die Woche und ich", "The Voice of Gemany" und der erfolgreiche TV-Film "Das Nebelhaus".Marktführer ist und bleibt RTL. Die Kölner erzielten im November zum zweiten Mal in Folge 12,3 Prozent Marktanteil. Zu den meistgesehenen Sendungen des Monats bei RTL gehörten "Bauer sucht Frau", der Formel-1-Grand-Prix in Brasilien, "Das Supertalent und das Promi-Special von "Wer wird Millionär?".Vox verbesserte sich leicht auf 7,3 Prozent. Der Sender erzielte mit "Die Höhle der Löwen" und "Club der roten Bänder" zwar gute Einschaltquoten im zweistelligen Bereich, blieb aber - wie übrigens alle großen Sender - deutlich unter den Werten aus dem Vorjahr. Kabel Eins kam auf 4,6 Prozent Marktanteil, RTL 2 verbesserte sich leicht auf 5,3 Prozent.Im Gesamtpublikum, also bei den Zuschauern ab 3 Jahren, ist weiterhin das ZDF das Maß der Dinge. Mit 13,5 Prozent Marktanteil erzielten die Mainzer im November den zweitbesten Wert in diesem Jahr und liegen damit mehr als zwei Prozentpunkte vor dem Ersten, das auf 11,3 Prozent Marktanteil kam. RTL erreichte im Gesamtpublikum 9,0 Prozent, Sat 1 6,6 Prozent und Vox 5,2 Prozent Marktanteil. dh