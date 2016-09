skysport.de Sky Deutschland kündigt werbefinanziertes Sportportal an

Die Website soll so konzipiert sein, dass sie als eigenständiges Free-Angebot funktioniert. Gleichzeitig habe man die Möglichkeit, Inhalte von SSNHD auch auf skysport.de abzubilden, "etwa zusätzliche Livestreams, die wir im TV nicht zeigen", so Steuer.

Sky Sportchef Roman Steuer (Bild: Sky Deutschland)

Die inhaltliche Ausrichtung von skysport.de verwundert nicht, hat sich Sky doch soeben erst weitere Bundesliga-Rechte gesichert. Das Paket, das die Deutsche Fußball Liga an Sky vergeben hat, beinhaltet die Highlight-Rechte an der 2. Bundesliga für die beiden Sendefenster am Freitag zwischen 22.30 Uhr und 24 Uhr sowie am Sonntag zwischen 19.30 Uhr und 21.15 Uhr. Verwertet werden die Rechte über Sky Sport News HD, das ab Dezember frei empfangbar sein wird . Der lineare Stream des Senders kann auf skypsort.de abgebildet werden. Damit wird Sky erstmals Bundesliga-Highlights ohne Zugriffsbeschränkung zeigen.Aus strategischer Sicht bedeutet der Launch von skysport.de somit eine noch stärkere Hinwendung zur Werbefinanzierung. Zwar betont man in Unterföhring stets, dass Pay-TV das Kerngeschäft bleiben werde. Jedoch will man der Werbeindustrie künftig mehr Flächen zur Verfügung stellen, um die Werbeeinnahmen in die Höhe zu treiben. So war auch der Schritt verstanden worden, Sky Sport News HD vom Bezahlfernsehen ins Free-TV zu holen.