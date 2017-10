Öffentlich-Rechtliche Privatradioverbände werfen ARD Augenwischerei vor

Attackiert die ARD: Klaus Schunk

Themenseiten zu diesem Artikel: Privatradioverband ARD DRadio Rundfunkkommission

Die Privatradioverbände werfen ARD und Deutschlandradio Augenwischerei vor. In deren Berichten an die Rundfunkkommission seien "vollkommen illusorische Einsparpotenziale" erwähnt. "ARD und Deutschlandradio spielen ein falsches Spiel gegenüber der Politik, wenn sie im Bereich der UKW-Verbreitung kurzfristige Einsparpotenziale in zweistelliger Millionenhöhe aufzeigen", so Klaus Schunk vom Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). "Das, was die öffentlich-rechtlichen Kollegen da präsentiert haben, ist Augenwischerei."