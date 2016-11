Öffentlich-Rechtliche ARD will digitale Angebote ausbauen und plant senderübergreifende Radio-App

Karola Wille Foto: MDR/Martin Jehnichen

Die ARD will digitaler werden und startet nächstes Jahr mit einer Audio-App. "Mit dieser App gibt es zum ersten Mal die ganze ARD im Hörfunk - auf einen Klick", sagte die ARD-Hörfunkkommissionsvorsitzende Nathalie Wappler am Mittwoch in München. Das Angebot sei werbefrei "und ohne dass Nutzer mit ihren Daten bezahlen müssen". Jeder Nutzer könne sich ab Mitte 2017 ein Programm nach seinen eigenen Interessen zusammenstellen - aus mehr als 60 Hörfunkwellen plus Deutschlandradio.