Von Marmeladenbrot, großen Screens und Streuverlusten Die besten Sprüche und Bilder vom HORIZONT Bewegtbildgipfel

Einmal durch die bunte Bewegtbildwelt ging es am Mittwoch und Donnerstag für rund 200 Branchenexperten in München. Beim HORIZONT Bewegtbildgipfel diskutierten sie mit Werbungtreibenden, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Vermarktern über den Stellenwert von linearem TV ebenso wie über die Perspektiven für Onlinevideo und neue Angebote. HORIZONT Online zeigt die besten Bilder.

Uwe Storch, stellvertretender OWM-Vorsitzender, Head of Media Ferrero

Uwe Storch beim Bewegtbildgipfel (Bild: Alex Grimm / Getty Images)

Eva Adelsgruber, Vorsitzende der Geschäftsführung 7Screen

Eva Adelsgruber, Vorsitzende der Geschäftsführung 7Screen’ (Bild: Alex Grimm / Getty Images)

Jin Choi, Director CPG & Retail DACH Facebook

Facebook-Manager Jin Choi beim HORIZONT Bewegtbildgipfel (Bild: Ales Grimm / Getty Images)

Florian Panier, Head of Film Jung von Matt

Florian Panier, Head of Film Jung von Matt (Bild: Alex Grimm / Getty Images)

Prof. Dr. Susanne Stürmer, Präsidentin Filmuniversität Babelsberg

Susanne Stürmer, Präsidentin Filmuniversität Babelsberg (Bild: Alex Grimm / Getty Images)

Andreas Neef, Media Director DACH L’oreal Deutschland

Andreas Neef, Media Director DACH L’oreal Deutschland (Bild: Alex Grimm / Getty Images)

Benita Stuve, Leiterin Marketing Kommunikation Lufthansa

Benita Stuve, Leiterin Marketing Kommunikation Lufthansa (Bild: Alex Grimm / Getty Images)

Katja Brandt, künftige CEO Mindshare

Katja Brandt, künftige CEO Mindshare (Bild: Alex Grimm / Getty Images)

Anja Stockhausen, Managing Partner Publicis Media

Anja Stockhausen (Bild: Alex Grimm / Getty Images)

Norman Wagner, Managing Director Mediacom

Norman Wagner, Managing Director Mediacom (Bild: Alex Grimm / Getty Images)

Tobias Wegmann, Chief Technical Officer Mediascale

Tobias Wegmann, Chief Technical Officer Mediascale (Bild: Alex Grimm / Getty Images)

Thomas Hinkel, COO OMD Germany

Thomas Hinkel, COO OMD Germany (Bild: Alex Grimm / Getty Images) (Bild: Alex Grimm / Getty Images)

Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Network Deutschland, Österreich, Schweiz

Susanne Aigner-Drews (Bild: Alex Grimm / Getty Images)

Patrick Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung Sport 1 Media

Patrick Fischer beim HORIZONT Bewegtbildgipfel (Bild: Alex Grimm / Getty Images)

Marc Lauriac, Commercial Director Northern Europe Freewheel

Marc Lauriac (Bild: Alex Grimm / Getty Images)

HORIZONT Bewegtbildgipfel 2016: Die besten Bilder vom 1. Tag

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images) (Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

HORIZONT Bewegtbildgipfel 2016: Die besten Bilder vom 2. Tag

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images) (Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

(Bild: Alex Grimm / Getty Images)

….zum Preis-Leistungsverhältnis im klassischen TV: „Wenn ich eine Marmelade habe, muss die das Brot bedecken und schmecken. Wenn ich aber immer mehr von der Marmelade brauche, wird mein Frühstück immer teurer – dann muss ich umdenken.“… zur Zukunft von TV: „Wenn eine Person aus dem Hochhaus fällt, geht es ihr im 30. Stock wahrscheinlich noch ziemlich gut. Aber jedem ist klar, diese Sache geht nicht gut aus.“„Der Streuverlust von heute ist der Kunde von morgen.“„Bei Thomas Ebeling gibt es nichts ohne Expansion.““Facebook ist sehr offen für Gespräche mit der AGF. Allerdings würden wir uns mehr Motivation seitens der AGF wünschen.““Selbstkritik? Natürlich. Man sollte immer unzufrieden bleiben.“„Es kommt mehr denn je auf Story und Exekution an. Das funktioniert nicht immer mit Low-Budget.“„Das Leitmedium für die Werbewirtschaft bleibt das lineare Fernsehen.“„Es geht nicht immer nur um Innovation, sondern auch darum, zum richtigen Zeitpunkt wieder auf Altbewährtes zu setzen.“"Je mehr wir in den Budgets fragmentieren, desto näher kommen wir dem Konsumenten.“„Wenn wir uns bei ,Germany’s Next Topmodel‘ engagieren, merken wir das am Samstag im dm.“„Shift? Natürlich shiften wir, aber eher weg von Print. Wir brauchen den großen Screen.“„Bewegtbild ist die Königsdisziplin von Media.“„Wenn ich bestimmte Menschen erreichen möchte, muss ich mich darauf einstellen, Reichweite fragmentiert einkaufen und buchen zu müssen.““Wir müssen als Branche daran arbeiten, die Komplexität im Programmaticbereich zu reduzieren.““Man wird Menschen, die Werbung im Internet ablehnen, nie dazu bringen, Werbung zu mögen, nur weil sie plötzlich ganz toll ist.“„Amazon, Netflix und Co machen es richtig gut. Niemand stellt hier mehr die Qualität in Frage. Davor ziehe ich den Hut.“"Wir investieren jährlich 3 Milliarden Dollar in Inhalte – es muss einfach eine solide Möglichkeit geben, das zu refinanzieren.“„Wir dürfen nicht den Fehler machen, Google und Facebook alle Daten zur Verfügung zu stellen.“„Wenn Sender und Netzbetreiber in Europa nicht zusammenarbeiten, führt das höchstens dazu, dass die amerikanischen Unternehmen ihre Inhalte ungebremst in unserem Markt ausrollen.“