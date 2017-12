dfv Mediengruppe Thomas Porten wird Herausgeber der Immobilien Zeitung

Thomas Porten, Mitgründer der Immobilien Zeitung (IZ), übernimmt zum 1. Januar 2019 die Position des Herausgebers der IZ Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft in Wiesbaden. Der 51-jährige Journalist gibt gleichzeitig die redaktionelle Leitung der Redaktion ab.

Porten war seit 1995 Chefredakteur. In dieser Zeit wurde der Verlag, eine Beteiligung der dfv Mediengruppe (u.a. HORIZONT, Lebensmittelzeitung), zum führenden Medienhaus der gewerblichen Immobilienwirtschaft auf- und ausgebaut. Die IZ deckt mit dem wöchentlich erscheinenden Printtitel, mehreren Fachnewslettern, dem Stellenmarkt, innovativen Digitalprodukten sowie zahlreichen Fachveranstaltungen das komplette Informationsbedürfnis der Branche ab.

In der neu geschaffenen Position als Herausgeber kümmert er sich in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung um die verlegerische und strategische Weiterentwicklung der Mediengruppe in einem dynamischen Marktumfeld. Sein Schwerpunkt wird dabei im konzeptionellen Ausbau des journalistischen Angebots und damit der langfristigen wirtschaftlichen Sicherung des Kerngeschäfts liegen.Die Redaktionsleitung der Immobilien Zeitung geht zum 1. Januar 2019 an Brigitte Mallmann-Bansa, 44, über, bereits zum 1. Januar 2018 erfolgt ihre Berufung zur Stellvertretenden Chefredakteurin. Die Rechtsanwältin ist seit 2005 für die IZ tätig. Zunächst als Redakteurin verantwortlich für das Ressort Recht und Steuern übernahm sie 2014 die Position als Chefin vom Dienst. Zuvor folgten nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften Stationen bei der Commerzbank sowie der Rechtsanwaltskanzlei Linklaters, bevor sie über ein Journalismusstudium an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz auf die schreibende Seite wechselte.Im Zuge der personellen Veränderungen wird Nicolas Katzung, 37, zum Chef vom Dienst der Immobilien Zeitung ernannt. Damit übernimmt er zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe als Onlinechef vom Dienst die Verantwortung für die organisatorische Realisierung des Printprodukts. Katzung begann seine Tätigkeit für die Immobilien Zeitung 2006 als Redakteur mit den Schwerpunkten Finanzierung und Bewertung. Zuvor studierte er Betriebswirtschaftslehre in der Fachrichtung Immobilienwirtschaft an der Berufsakademie Mannheim. Anschließend arbeitete er unter anderem als freier Journalist sowie in den Abteilungen Bewertung und Finanzierung der HypoVereinsbank sowie der BHW Bausparkasse.