dfv Mediengruppe Sven Hoffmann zum Chief Sales & Marketing Officer der dfv Maleki Group berufen

Sven Hoffmann wird Mitglied der Geschäftsleitung der dfv Maleki Group © dfv Mediengruppe

Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 tritt Sven Hoffmann (42) als Chief Sales & Marketing Officer in die Geschäftsleitung der dfv Maleki Group ein, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der dfv Mediengruppe. In diesem Zusammenhang erhält er außerdem Gesamtprokura für die dfv Maleki Group. Hoffmann wird in dieser Funktion den Ausbau sämtlicher Vermarktungsaktivitäten aller Produkte und Angebote sowie das Neukundengeschäft des Konferenzveranstalters verantworten.