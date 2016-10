dfv Mediengruppe Aufsichtsrat Peter Ruß wird 75

Die dfv Mediengruppe feiert am Montag, den 31. Oktober 2016, den 75. Geburtstag ihres Aufsichtsratsmitglieds Peter Ruß. Im dfv Aufsichtsrat ist Ruß zuständig für die grundsätzlichen finanziellen und betriebswirtschaftlichen Themen des Medienhauses.

Seine Karriere begann Peter Ruß mit einer technischen Lehre und der Ausbildung zum Verlagskaufmann. Später absolvierte er zusätzlich ein betriebswirtschaftliches Studium. Im Sommer 1970 kam er als Leiter der Revision zur Deutscher Fachverlag GmbH (dfv Mediengruppe). 1981 wurde er in die Geschäftsführung berufen, deren Vorsitz er 2003 übernahm. Mehr als 25 Jahre hat er in der dfv Geschäftsführung die Ressorts Betriebswirtschaft, Finanzen, Controlling, IT und Personal außerordentlich erfolgreich geführt.

Das Frankfurter Verlagshaus ist in dieser Zeit organisch, aber auch durch eine Reihe wichtiger Zukäufe stark gewachsen. In enger Zusammenarbeit mit dem damaligen Sprecher der Geschäftsführung, Klaus Kottmeier, hat Peter Ruß alle Investitionen mit großer Sachkenntnis begleitet und viele neue Verlagstöchter betriebswirtschaftlich integriert. Die Käufe von HORIZONT im Jahr 1986 und des dfv Matthaes Verlages in Stuttgart im Jahr 2004 beispielsweise erwiesen sich langfristig als wichtige Erweiterungen des dfv Portfolios. 2007 beteiligte sich die dfv Mediengruppe an der Wiesbadener Immobilien Zeitung, 2008 wurde die dfv Conference Group als Beteiligungsunternehmen gegründet. 2013 wurden die Hamburger FVW Medien gekauft und eine Mehrheitsbeteiligung an der Maleki Communications Group, einem Anbieter von renommierten Kongressen für die Finanzbranche, erworben. Viele der Beteiligungen sind heute Volltöchter der dfv Mediengruppe.Vorausschauend erwies sich Peter Ruß darüber hinaus im IT-Bereich. Zu seinen großen Verdiensten gehörte hier zum Beispiel Anfang der 1970er Jahre die frühzeitige Einführung der computergestützten Abwicklung von Geschäftsprozessen mittels eines damals neuartigen SAP-Systems, was noch gemeinsam mit den Firmengründern aus Walldorf entwickelt wurde.Durch seine kluge Finanzpolitik hat Peter Ruß seinen Teil zur Unabhängigkeit der dfv Mediengruppe beigetragen, die für die verlegerische Freiheit so wichtig ist. Es ist auch seiner umsichtigen Steuerung zu verdanken, dass alle Unternehmenskäufe sowie der Neubau des großen Gebäudekomplexes in Frankfurts Mainzer Landstraße aus eigenen Mitteln finanziert werden konnten.Im Jahr 2007 wechselte der Finanzexperte in den dfv Aufsichtsrat. In dieser Funktion stellt er auch heute in enger Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Geschäftsführungs-Kollegen und heutigen Vorsitzenden des dfv Aufsichtsrates, Klaus Kottmeier, fachmännisch und erfahren entscheidende Weichen für den unternehmerischen Erfolg des Verlages. Weitere Mitglieder des dfv Aufsichtsrates sind Hauptgesellschafter Andreas Lorch sowie Catrin Lorch als Mitgesellschafterin. Eine solide Finanzierung des Unternehmens ist diesem Gremium ein wichtiges Anliegen: Die dfv Eigenkapitalquote beträgt gegenwärtig 57 Prozent. hor