dfv Maleki Communications Group mit neuem Vorsitz der Geschäftsführung

Zum 30. August 2017 wird die Geschäftsführung der Maleki Communications Group GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der dfv Mediengruppe, neu geordnet: Einer langfristigen Planung folgend, scheidet Dr. Nader Maleki, Gründer und Vorsitzender der Geschäftsführung, aus der Geschäftsführung aus. Dr. Maleki bleibt dem von ihm gegründeten Unternehmen weiterhin freundschaftlich verbunden. Seine Nachfolge übernimmt Andreas Scholz zum 1. September als Vorsitzender der Geschäftsführung.

Andreas Scholz ist seit 2014 für die Maleki Communications tätig und bereits seit Sommer 2015 als deren Geschäftsführer. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank und dem Studium an der Freien Universität Berlin war der Diplom-Kaufmann mehr als zehn Jahre das Gesicht des deutschsprachigen Bloomberg TV. Weltweit gehörte er zu den Top-Reportern der US-Nachrichtenagentur und berichtete von allen großen Konferenzen und Events, wie z. B. auch dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Zuletzt verantwortete Scholz für Bloomberg aus Frankfurt heraus die Aktivitäten des deutschsprachigen TV-Kanals.



Bild: dfv Mediengruppe

Weiterer Geschäftsführer der Maleki Communications Group GmbH bleibt Sönke Reimers, der diese Aufgabe zusätzlich zu seiner Funktion und zu seinen Aufgaben als Geschäftsführer der dfv Mediengruppe wahrnimmt.Mit dem Ausscheiden von Dr. Maleki wurden außerdem Dr. Katrin Pickenhan zum Chief Operating Officer und Thomas Meyer zum Kaufmännischen Leiter ernannt. Zudem wird Sven Hoffmann zum 1. September Chief Sales Officer der Maleki Communications Group GmbH. Hoffmann verantwortet als Leiter Business Development & Sales seit 2016 die Vermarktungsaktivitäten rund um die Kernmarke EURO FINANCE WEEK (EFW). Zuvor war der studierte Betriebswirt u.a. als Verkaufsleiter der Börsen-Zeitung und anschließend als Leiter Branchen-Vermarktung für die F.A.Z. tätig.Klaus Kottmeier, Aufsichtsratsvorsitzender der dfv Mediengruppe: „Wir danken Herrn Dr. Maleki für die gute Zusammenarbeit und wünschen ihm beruflich wie privat alles Gute. Über die gemeinsame Zeit ist eine unternehmerische Nähe entstanden. Gut, dass wir einander freundschaftlich verbunden bleiben. Dies betrachte ich als gutes Omen für die Zukunft. Die EURO FINANCE WEEK hat sich durch das Wirken von Andreas Scholz in den vergangenen Jahren sehr gut weiterentwickelt, die EFW ist die Leuchtturmveranstaltung für den Finanzplatz Frankfurt und bildet mit zahlreichen Fachveranstaltungen die aktuellen Themen der Branche ab.“Dr. Nader Maleki, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Maleki Communications Group GmbH: „Ich bedanke mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der dfv Mediengruppe und bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft gemeinsam interessante Projekte realisieren werden. Ich freue mich aber auch darauf, meine Aktivitäten noch stärker als zuvor auf den Finanzplatz Frankfurt zu konzentrieren und mich für die Ansiedlung von internationalen Banken in Frankfurt sowie mit der geplanten Maleki-Academy der Ausbildung von Bankmitarbeitern zu engagieren.“Die dfv Mediengruppe hatte Ende 2012 die Maleki Communications Group GmbH erworben, um sich insbesondere über die EURO FINANCE WEEK neue inhaltliche Segmente der Finanzwirtschaft zu erschließen. Der Ministerpräsident des Landes Hessen, Volker Bouffier, und der Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble sind die Schirmherren der EURO FINANCE WEEK. Die Integration und Regulierung der europäischen Finanz- und Versicherungsmärkte sind jährlicher Themenschwerpunkt der EFW.Ergänzende Fachkonferenzen zu Themen wie Risk Management, Banken-IT und Asset-Management vertiefen praxisnah die Fragestellungen, welche in den politisch-regulatorisch ausgerichteten Leitkonferenzen aufgeworfen werden. Des Weiteren haben regionale und Länderschwerpunkte einen festen Platz in der EFW. hor