ddvg SPD-Medienholding verzeichnet wieder deutlich mehr Gewinn

ddvg-Geschäftsführer Matthias Linnekugel © ddvg

Die SPD-Medienholding ddvg hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8,2 Millionen Euro abgeschlossen - ein Anstieg um 6,3 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Als Grund gibt die ddvg Gewinnausschüttungen von Beteiligungen an, die erfolgreich restrukutriert wurden. Die SPD kann sich über eine Gewinnausschüttung in Millionenhöhe freuen.