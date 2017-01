alternativefacts So reagiert das Netz auf Trumps "alternative Fakten"

Kellyanne Conway in der NBC-Fernsehsendung „Meet the Press“

Full Conway Interview Presidents 'aren't Judged By Crowd Size'

Trump habe bei seiner Vereidigung das "größte Publikum angezogen, das jemals Zeuge einer Vereidigung war." Eine Behauptung, die durch Fotos von den Sendern

CNN und NBC News, der "Washington Post" und der "New York Times" sowie durch offizielle Statistiken der Washingtoner Verkehrsbehörde allerdings eindeutig widerlegt wurde. Trump-Beraterin Kellyanne Conway stieß wenig später in der NBC-Fernsehsendung „Meet the Press“ ins gleiche Horn. Trump-Beraterin Kellyanne Conway stieß wenig später in der NBC-Fernsehsendung „Meet the Press“ ins gleiche Horn.







So einen Einstand hat wohl noch kein Pressesprecher des Weißen Hauses gefeiert. Sean Spicer, der den Posten am 20. Januar übernahm, trat am Wochenende vor die Presse - und verbreitete als erste Amtshandlung Unwahrheiten.Auf die Frage von TV-Moderator Chuck Todd, warum Spicer an seinem ersten Arbeitstag „widerlegbar falsche“ Anschuldigungen gemacht habe, antwortete sie: „Sie sagen, dass es eine falsche Behauptung ist, und Sean Spicer, unser Pressesprecher, hat alternative Fakten dazu vorgelegt.“Die Formulierung "alternative Fakten" sorgt seit dem Wochenende für ordentlich Wirbel. Nachdem bereits TV-Moderator Chuck Todd im Interview die Vorlage gegeben hatte (