Zum "Writers-in-Prison-Day" Deutsche Medien veröffentlichen Text der "Cumhuriyet"-Redaktion

Bascha Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau Foto: Alex Grimm / Getty Images

Aus Solidarität mit der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" veröffentlichen zahlreiche deutsche Medien am Dienstag einen Text der türkischen Kollegen. "Wir beobachten seit Monaten, wie sehr die Pressefreiheit in der Türkei unter Druck gerät und dass Kolleginnen und Kollegen festgenommen werden", sagte am Montag Bascha Mika, Chefredakteurin der "Frankfurter Rundschau", auf deren Initiative die Solidaritätsaktion zurückgeht. "Wir leben in Deutschland in relativer Sicherheit, das heißt aber nicht, dass wir uns zurücklehnen dürfen."