"Zerrspiegel" So reagiert die ARD auf den aktuellen Spiegel-Titel

Die aktuelle Spiegel-Ausgabe (Bild: Der Spiegel)



Schon die Überschrift des Statements ist eine Reaktion auf den Spiegel-Aufmacher, der im Heft die Headline "Bildstörung" hat. Darin führt das Autorenteam Markus Brauck, Hauke Goos, Isabell Hülsen und Alexander Kühn aus, was vermeintlich schief läuft im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der sende etwa an weiten Teilen des Publikums vorbei, heißt es: "Vor allem das jüngere Publikum wendet sich ab, ist genervt vom Abgabenzwang, empfindet die Öffentlich-Rechtlichen als behäbig, das Programm weitgehend als überflüssig".Natürlich kommen in dem Stück auch die Finanzierung der Sendeanstalten und ihre Kosten zur Sprache: "ARD und ZDF geben Jahr für Jahr rund acht Milliarden Euro aus. Das ist viel Geld für ein System, das einmal auf Grundversorgung angelegt war. Journalismus macht dabei nur einen Bruchteil aus", schreiben die Autoren. Und sie kritisieren die hohen Sportrechte-Kosten: "Der Ausgabenwahnsinn für Fußballrechte wird schwach mit dem Recht auf 'Grundversorgung' begründet. In Wahrheit kaufen die Sender auf diese Weise Quote. Ist das noch zeitgemäß?"Auch einen Seitenhieb auf die Aktivitäten der Öffentlich-Rechtlichen im Internet gibt es in dem Artikel. So wird kritisiert, die ARD würde bei der aktuell diskutierten Strukturreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks "für den Verzicht auf eine baldige Steigerung ihrer Milliardenetats gerne die Erlaubnis heraushandeln, sich im Internet auszubreiten, wie sie es sich wünscht." Und dort hätten die Verlage in der Tat einiges zu verlieren, wie die Spiegel-Autoren selbst andeuten: "Noch sind die Onlineangebote der öffentlich-rechtlichen Sender längst nicht so erfolgreich wie etwa Spiegel Online oder Bild.de. Aber das liegt vor allem daran, dass die Politik den Sendern bisher 'presseähnliche' Angebote weitgehend untersagt hat." Der schon lange existente Streit um die Presseähnlichkeit der öffentlich-rechtlichen Netz-Angebote nimmt auch in der Antwort der ARD viel Raum ein. "