Zeitungsverlag DuMont Mediengruppe meldet für 2016 schwarze Zahlen

Das Gebäude der DuMont Mediengruppe in Köln Foto: DuMont

Der schwierigen Lage in der Medienbranche zum Trotz will die Kölner DuMont Mediengruppe nach gestiegenen Zahlen im vergangenen Jahr weiter auf der wirtschaftlichen Erfolgsspur bleiben. "Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 zeigt, dass unsere Strategie greift", sagte der Vorstandsvorsitzende Christoph Bauer am Donnerstag bei der Vorlage der Bilanz der Mediengruppe in Köln. "Wir werden auch in den kommenden Jahren weiter wachsen und können steigende Umsätze sowie eine positive Ergebnisentwicklung in Aussicht stellen."