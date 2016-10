Zeitungsmarkt Berlin "Berliner Morgenpost" startet Tabloid-Ausgabe

Während der Berliner Verlag derzeit vor allem mit sich selbst beschäftigt ist, geht die Funke Mediengruppe in der Haupstadt in die Offensive: Die "Berliner Morgenpost" erscheint ab sofort auch im handlichen Tabloidformat. Abonnenten können zwischen beiden Formaten wählen.

Die Tabloid-Ausgabe erscheint ab Montag (Bild: Berliner Morgenpost)

Die neue kompakte Ausgabe, die am heutigen Montag erstmals erscheint, richtet sich laut Verlag in erster Linie an die zahlreichen Pendler in der Hauptstadt. "Viele Leserinnen und Leser in Berlin, darunter auch ein großer Teil unserer Stammleser, wünschen sich ein kompaktes Format eines Abotitels", fasst Chefredakteur Carsten Erdmann die Ergebnisse einer umfassenden Marktforschung zusammen. "Deswegen investieren wir weiter in unser Produktangebot und bieten den Leserinnen und Lesern eine neue, spannende Alternative im Berliner Medienangebot", betont Ove Saffe, Geschäftsführer der "Berliner Morgenpost".Die "Berliner Morgenpost Kompakt" erscheint montags bis freitags zusätzlich zur regulären Ausgabe im nordischen Format. Die Inhalte sind weitgehend identisch. Die Artikel und das Layout werden für die Tabloid-Ausgabe angepasst, die doppelt so viele Seiten hat wie die Ausgabe im nordischen Format. "Berliner Morgenpost Kompakt enthält alle Inhalte der nordischen Ausgabe – vielleicht sogar ab und zu ein paar Informationen mehr", betont Chefredakteur Erdmann.Der Copypreis der beiden Ausgaben ist mit 1,30 Euro identisch. Abonnenten können wählen, ob sie lieber die klassische Ausgabe oder die Tabloid-Version bekommen möchten.Der Start wird von einer umfangreichen Dachmarkenkampagne begleitet. Am Montag feiert ein Imagefilm Premiere, der in den kommenden Wochen in den fünf großen Berliner Kinoketten zu sehen sein wird. Die Kampagne beinhaltet außerdem Anzeigen in Print und Online sowie Out-of-Home. dh