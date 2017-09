Zeitungskongress ZMG wird neu ausgerichtet

Die ZMG wird zum Marketing-Dienstleister Foto: ZMG

Der BDZV feilt an Positionierung und Struktur der ZMG. Die Zeitungs Marketing Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt soll neu ausgerichtet werden. In Zukunft soll sich die BDZV-Tochter vor allem um die Bereiche Forschung und Mediaservice kümmern.