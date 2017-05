Zeitschriftenvermarktung Tobias van Duynen geht zu Burda Style

Tobias van Duynen Foto: Burda

Klambt verliert seinen Vermarktungschef an Hubert Burda. Tobias van Duynen wechselt zum 1. Juli in die Verlagsgruppe Burda Style, in der unter anderem Zeitschriften wie "Bunte" und "Freundin" sowie Premiumtitel wie "Instyle", "Harper's Bazaar" und "Elle" erscheinen.