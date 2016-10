ZDF bestätigt Jan Böhmermann macht "Neo Magazin Royale" für zwei Wochen zu "Wetten, dass..?"

Er tut es wirklich: Jan Böhmermann legt "Wetten, dass..?" auf dem Sendeplatz seines "Neo Magazin Royale" für zwei Folgen neu auf Foto: ZDF / Philippe Fromage

Die Show "Wetten, dass..?" kehrt mit TV-Satiriker Jan Böhmermann für zwei Sendungen von "Neo Magazin Royale" zurück - doch ein Comeback ist beim ZDF nicht geplant. "Derartige Überlegungen gibt es nicht", sagte ein ZDF-Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Es gibt in dieser und in der kommenden Woche das "Neo Magazin Royale" mit dem Untertitel 'Wetten, dass..? – 1' beziehungsweise 'Wetten, dass..? – 2'." Der Moderator hatte im Spotify-Podcast "Fest & Flauschig" am Sonntag überraschend angekündigt, dass er das frühere Samstagabend-Flaggschiff des ZDF in seine ZDFneo-Sendung holen will.