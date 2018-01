ZDF-Intendant Thomas Bellut zu Netflix und Co. "Wir sind grundsätzlich offen für Kooperationen"

ZDF-Intendant Thomas Bellut hat sich offen für Kooperationen mit Streaming-Diensten wie Netflix gezeigt. "Wir haben etwa mit Netflix koproduziert beim Kinderprogramm oder die Serie '4Blocks' von TNT Serie für ZDFneo eingekauft", sagte Bellut im Interview der Deutschen Presse-Agentur DPA. Die Dienste sind vom Angebot und Preis nach seiner Ansicht nicht vergleichbar, da das ZDF ein Angebot für die ganze Gesellschaft mache. "Wir sind aber grundsätzlich offen für Kooperationen." Bei Shows sieht der Intendant das ZDF "aus dem Tal heraus" und kündigt ein neues Format an.

Wir haben sehr genau geprüft, was an Sparpotenzial durch interne Umstrukturierungen und Kooperationen mit der ARD möglich ist. Das Jahr 2017 war ein klarer Sprung für eine verbesserte Zusammenarbeit. Weitere Einsparungen sind über die Struktur nicht zu erreichen. Weitergehende Sparmöglichkeiten würden Einschnitte beim Programm bedeuten. Zum Auftrag eines öffentlich-rechtlichen Senders gehören aber nicht nur Information und Kultur, sondern auch Fiction und Sport. Ich bin zum Beispiel froh darüber, dass wir die Rechte für die Berichterstattung an den nächsten vier Olympischen Spielen wieder haben.Wir haben Preissteigerungen über die letzten Jahre gehabt, trotzdem ist der Beitrag seit 2009 stabil, wurde sogar einmal abgesenkt. Bei einem unveränderten Auftrag muss eine adäquate Finanzierung der Anstalten gewährleistet sein. Wir haben Einsparpotenziale mit der ARD und wir werden für die nächste Beitragsperiode eine maßvolle Anmeldung unseres Bedarfs abgeben. Prognosen sind zurzeit nicht möglich, auch weil niemand weiß, wie sich die Preissteigerungsrate entwickelt.Unsere Mediathek funktioniert auf allen Geräten. Und mit der neuen "heute"-App haben wir gerade erst die Nachrichten optimiert. Übrigens sind auch immer mehr ältere Menschen mobil im Netz unterwegs. Wir werden weiter ein großes Augenmerk auf die Verbesserung der Bewegtbild-Angebote in Richtung harte Informationen legen. Es gibt reichlich Angebote an lustigen Dingen im Netz. Unsere Aufgabe ist es, handfeste Information zu bieten zu sperrigen Themen. Das ist eine Schlüsselaufgabe.Die Verlage haben durch die Digitalisierung erhebliche Probleme, ihr Publikum weiter zu finden. Ich hänge sehr an den Qualitätszeitungen und will nicht deren Geschäftsmodelle erschweren. Wir haben in erster Linie einen Bewegtbild-Auftrag und das gilt auch im Netz.Ein Beitragszahler bekommt alle Angebote der ZDF-Gruppe für 4,36 Euro im Monat. Allein Netflix kostet etwa das Doppelte, zielt vor allem auf die Jüngeren. Das ZDF macht ein Angebot für die ganze Gesellschaft. Wir sind aber grundsätzlich offen für Kooperationen. Wir haben etwa mit Netflix koproduziert beim Kinderprogramm oder die Serie "4Blocks" von TNT Serie für ZDFneo eingekauft.Wir haben de facto schon eine gut funktionierende Aufteilung. Die ARD hat ihre stärksten Ressourcen in den Ländern und wir sind eine nationale Anstalt mit einem klaren Auftrag für ein nationales Angebot. Es ist aber gut, dass es neben dem ZDF auch die ARD als nationale Senderkette gibt. Dadurch, dass es zwei Sender sind, erreichen ARD und ZDF das Publikum optimal. Auch der gegenseitige Wettbewerb um Qualität ist ein großer Vorteil für das Publikum. dpa