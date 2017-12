Youtuber-Trio Divimove schnappt sich Bullshit TV

"Leute, die jeder kennt", "Flachwitz-Wasserschlacht", "WG Wars" und ihren "Versteckte Kamera"-Videos. Zusätzliche Bekanntheit erlangten Phil, Chris und "C-Bas" zudem über ihre Werbe-Kooperation mit Bifi.

Steven Schuto und Rick Garrido bestehende Comedynummer



Zu den Kernleistungen von Mediakraft gehören die Analyse vorhandener Youtube-Kanäle sowie die Entwicklung von Social-Media-Strategien inklusive Optimierungsempfehlungen, Konzeptentwicklung und Umsetzungsmaßnahmen.

Bekannt wurde Bullshit TV mit Sketchen wieDarüber hinaus haben Bullshit TV eine eigene Sendung beim Radiosender 1Live , C-Bas ist außerdem als Social Media Experte bei Sky zu sehen Divimove, das seit 2013 zur RTL Group gehört, bringt den Neuzugang bei seiner Inhouse-Kreativagentur Brandboost by Divimove unter. Bullshit TV sind allerdings nicht die einzigen Influencer, mit denen sich Divimove verstärkt: Seit November hat das Unternehmen auch die bekannte Youtube-Comedienne Joyce Ilg (1,2 Millionen Abonnenten) und das aus Space Frogs unter Vertrag, das mit seinen zwei Youtube-Kanälen über 1,8 Millionen Zuschauer erreicht. Ilg und Space Frogs docken bei Divimove in Berlin an. Aktuell arbeitet das Online-Video-Unternehmen mit über 900 Influencern in sechs europäischen Märkten zusammen, die monatlich eine Gesamtreichweite von 1,7 Milliarden Views erzielen und über 180 Millionen Abonnenten verzeichnen.Mediakraft hat sein Geschäftsmodell in diesem Jahr massiv umgebaut . Einst der deutsche Pionier unter der Multichannel-Networks, will das Kölner Unternehmen künftig stärker auf Dienstleistungen für Werbungtreibende setzen.Die Vermarktung von Youtubern ist damit nur noch ein Teil der Gesamtstrategie. ire