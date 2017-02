Youtube-Star Disney trennt sich von Pewdiepie wegen antisemitischer Posts

Pewdiepie gilt als reichweitenstärkster Youtuber weltweit. Foto: Screenshot Youtube

Der US-Unterhaltungsriese Disney hat laut einem Medienbericht seine Zusammenarbeit mit dem schwedischen Youtube-Star "Pewdiepie" aufgekündigt, weil er einzelne Videos für "unangebracht" hält. Felix Kjellberg, so der richtige Name des 27-Jährigen, habe sich durch seine "provokative und respektlose Art" zwar eine Fangemeinde geschaffen, sei nun aber "eindeutig zu weit gegangen", zitierte das US-Nachrichtenmagazin "Time" am Dienstag aus einem Statement des Konzerns.