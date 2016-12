Youtube Das sind die 10 erfolgreichsten Videos in Deutschland 2016

Das sind die 10 erfolgreichsten Videos in Deutschland 2016

Kurz vor Jahresende hat Youtube ein Ranking der erfolgreichsten Videos 2016 veröffentlicht. Ein Youtube-Star ist gleich mit mehreren Videos unter den zehn in Deutschland am häufigsten angesehenen, geteilten, gelikten, kommentierten und diskutierten Videos zu finden.

Julien Bam - Everyday Saturday (Parodie)

MUSIKVIDEO feat. LENA MEYER LANDRUT (HeyJu-Special) | Julien Bam

Song: Erdowie, Erdowo, Erdogan | extra 3 | NDR

NEO MAGAZIN ROYALE-Fernsehnothilfe: Schwiegertochter gesucht #Verafake | Mit Jan Böhmermann - ZDFneo

PPAP Pen Pineapple Apple Pen in 15 STYLES | Julien Bam

Ich bin schwanger :O PRANK / Ich pranke Julian .. | BibisBeautyPalace

5 Unerklärliche Dinge - Die tatsächlich gefilmt wurden!

Ich PRANKE Bibi :O !! ... Julienco

"Stitches" - Shawn Mendes (PARODIE)

Adele Carpool Karaoke

Julien Bam gehört eindeutig zu den Gewinnern des Jahres. Mit gleich drei Videos führt das Videosternchen nicht nur das Ranking an, sondern beansprucht auch Platz zwei und fünf. Bibi und ihr Freund Julien gehörten dank gemeinsamer Auftritte mit jeweils einem Video zu den Top 10 der Liste. Auf dem eigenen Kanal mit dem Titel "YouTube Rewind" fasst das US-Unternehmen das Jahr auf ganz eigene Weise visuell zusammen. In einem knapp siebenminütigen Video haben Youtube-Stars aus der ganzen Welt kurze Auftritte. Zudem sind auf dem Kanal die weltweit erfolgreichsten Videos und Musikvideos zu finden. International war kein Video erfolgreicher als Adeles Carpool Karaoke mit über 136 Millionen Aufrufen. Auf Platz Zwei schaffte es Piko-Taro mit dem Pen-Pineapple-Apple-Pen-Song , der rund 96 Millionen Views zählt. Bronze bekommt das "What's Inside?" Video , das erforscht, was sich im Inneren der Schwanzrattel einer Klapperschlange verbirgt. Der Streifen kommt auf 59 Millionen Views. kn