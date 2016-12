Yoc Trendreport Das sind die wichtigsten Trends im Mobile Advertising

Mobile Adverstising ist einer der wichtigsten Wachstumstreiber im Bereich der digitalen Werbung. Yoc hat in seinem jüngsten Trendreport nun die wichtigsten Trends im Bereich Mobile analysiert. Die Daten des Spezialisten für Mobile Advertising zeigen, dass immer mehr Gelder in Video-Ads und Programmatic fließen.

Video-Ads gehören mittlerweile auch im Bereich Mobile zu den am stärksten nachgefragten Werbeformaten. Das geht aus einer Analyse der erfolgreichsten Werbeformate von Yoc hervor. "Videoformate werden im kommenden Jahr die Nachfrage anführen", erklärt Evgenij Tovba, Director Technology bei YOC. "Insbesondere, weil unseren Advertisern mit VPAID (Video Player Ad Interface Definition) noch mehr Möglichkeiten der kreativen Umsetzung und der individuellen Messung von Metriken zur Verfügung stehen."Ein weiterer zentraler Trend ist nach den internen Analysen von Yoc, das ein zunehmender Teil der Anzeigen programmatisch gehandelt wird. In Großbritannien erzielte das Unternehmen in diesem Jahr bereits zeitweise mehr als die Hälfte des Umsatzes im Bereich Programmatic. Yoc geht davon aus, dass der Anteil im kommenden Jahr weiter steigen wird.Während die automatisierte Auslieferung von digitaler Werbung für den Verbraucher nicht immer zu optimalen Ergebnissen führt, ist ein weitere Entwicklung aus Nutzersicht durchaus erfreulich: So erkennt der Report einen Trend hin zu "non-intrusiven" Werbeformaten - also Werbung, die den Nutzer zumindest nicht übermäßig stört.Als weiteren Trend hat der Vermarkter Cross-Channel-Advertising ausgemacht: So werden auch mobile Kampagnen zunehmend mit anderen Kanälen wie TV, Out-of-Home und Desktop-Advertising verknüpft. Der Trendreport von Yoc basiert auf einer internen Analyse der meistgenutzten Werbeformate des Vermarkters in den Märkten Deutschland, Österreich, Großbritannien, Spanien und Polen. dh