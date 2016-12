Worte des Jahres Die besten Zitate der Medien-Entscheider

2016 geht stramm auf sein Ende zu. Was von so einem Jahr bleibt, sind immer auch starke Sprüche. HORIZONT hat zum Ende des Jahres knackige Zitate den Bereichen Marketing, Agenturen und Medien zusammengetragen. Heute: Medien.

Philipp Welte, Verlagsvorstand Burda, München

(Bild: Flo Fetzer für Hubert Burda Media)

Andreas Bartl, Geschäftsführer RTL 2, Grünwald

(Bild: Theresa Högner)

Boris Schramm, Managing Director Group M, Düsseldorf

(Bild: Group M)

Moritz von Laffert, Herausgeber und Geschäftsführer Condé Nast, München

(Bild: Condé Nast)

Shane Smith, Gründer „Vice“, New York

(Bild: Vice Media)

Sridhar Ramaswamy, Produktchef von Google, Mountain View

(Bild: Google)

Marion Horn, Chefredakteurin „Bild am Sonntag“, Berlin

(Bild: Axel Springer)

Jörg Hausendorf, Geschäftsleiter Bauer Media Group, Hamburg, im Januar über die mittlerweile eingestellte „People“

(Bild: Bauer Media Group)

Robert Pölzer, Chefredakteur „Bunte“, München

(Bild: Daniel Grund / Hubert Burda Media)

Andreas Prasse, Deutschlandchef Wall Decaux, Berlin

(Bild: Wall Decaux)

Carsten Dorn, Finanzchef Media Impact, Berlin

(Bild: ASV)

„Auf Werbung können wir nicht bauen.“„Liebling des Werbemarktes wird man nur, wenn die Kunden Vertrauen in unsere Arbeit haben.“„Wenn Sie sehen, wie TV und vor allem die US-Giganten der Digitalindustrie ihre Themen treiben, stellt sich die Frage, ob die Verlage die Notwendigkeit eines systematischen Gattungsmarketings richtig erkannt haben.“„Natürlich wäre es einfacher, wir hätten ein nordkoreanisches Monopol – wir kommen auch so bestens klar.“„75 Prozent der digitalen Werbeeinnahmen gehen an Facebook und Google. Für Content-Produzenten bleibt da nicht viel übrig.“„Ich bin stolz, dass jeder Mensch auf dieselben kostenlosen Suchergebnisse zugreifen kann wie Barack Obama oder Angela Merkel – die Werbefinanzierung macht dies möglich.“„Ich bewundere, wie ein Reporter einen Politiker bequatscht, sich für ein Foto auf einen Elefanten zu setzen. Ich bin allerdings überzeugt, dass man hinterher nicht noch eine harte Nachricht aus ihm herauslocken kann.“„Warum soll Schluss sein? Mit 10500 verkauften Heften, davon über 50 Prozent im Einzelverkauf, ist ,People‘ schon jetzt ein Erfolg.“„Wir dürfen unsere Leser nicht mit langweiligen Geschichten quälen.“„Buzzwords werden nicht dadurch wahrer, dass man sie ständig in den Markt ruft.“„Media-Entscheider, die sich nicht auf Mainstream-Parolen verlassen, müssen mutig sein. Wobei Mut wenig mit Bauchgefühl, sondern viel mit Analyse zu tun hat.“