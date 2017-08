"Wir bleiben dran" N-TV gönnt sich neuen Auftritt und Imagekampagne

N-TV unterstreicht seine Positionierung als Nachrichtenmarke mit einem neuen Auftritt, einem neuen Claim und einer begleitenden Imagekampagne. Außerdem weitet der Sender der Mediengruppe RTL Deutschland ab September seine Nachrichtenstrecken am Nachmittag weiter aus.

Der neue Claim lautet "Wir bleiben dran" und soll laut Sender ein emotionales Markenversprechen sein, erklärt N-TV-Marketingleiterin Cornelia Dienstbach. "Mit dem neuen Claim wollen wir eine Haltung nach draußen kommunizieren, die ein Versprechen für den Zuschauer und User ist. Breaking News haben immer Vorrang, auf uns kann man sich verlassen. Gleichzeitig wirkt diese Haltung auch nach innen und treibt uns an. Dies ist angesichts von immer komplexer und anspruchsvoller werdenden Zeiten genauso wichtig."Auch das Logo und der gesamte Markenauftritt des Senders wurden überarbeitet. Dabei legte der Sender besonderen Wert darauf, dass das Design auf allen Plattformen funktioniert. Der Bindestrich im dem nun flächigen Schriftzug wird durch eine Leerstelle ersetzt. Ausgangspunkt war der kleinste Bildschirm, auf dem das Logo zum Einsatz kommt, die N-TV-App."Bei der Entwicklung war uns ein moderner, jüngerer Look mit mehr Strahlkraft wichtig, der einfach, klar und einprägsam ist, und eine spürbare Veränderung mit sich bringt", erklärt Dienstbach. "Gleichzeitig sollte die Wiedererkennbarkeit für bestehende Nutzer gewährleistet sein." Das neue Design geht am 1. September on-Air.Der Anspruch, den der neue Claim vermittelt, soll im Programm auch eingelöst werden. Die Nachrichtenstrecken um 16 Uhr und 17 Uhr werden ausgeweitet. "Mit der Erweiterung der Newsstrecken am Nachmittag führen wir konsequent unsere Strategie fort, ein verlässlicher und kompetenter Anbieter von nachrichtlichen Inhalten zu sein", erklärt N-TV Geschäftsführer Hans Demmel.Die Einführung des neuen Designs wird von einer Imagekampagne begleitet, die TV-, Print-, Digital-und Ambient-Werbung umfasst. Der neue Auftritt und die Kampagne wurden inhouse und in Zusammenarbeit mit der Düsseldorfer Agentur Havas entwickelt und umgesetzt. dh